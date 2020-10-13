Alman teknik adam Felix Magath, Barcelona ile özdeşleşen Tiki-taka olarak adlandırılan bol pasa dayalı topa sahip olmayı amaçlayan futbol tarzını "futbolun yanlış gelişiminin ürünü" olarak nitelendirdi.



Magath, Bild'e verdiği röportajda tiki-taka futbolunu oynamak için aşırı teknik bir takıma sahip olunması gerektiğini söylerken bu kadar teknik oyuncuya sahipken daha farklı bir çok oyun tarzının oynanabileceğini söyledi. Magath ayrıca seyircilere sıkıcı anlar yaşatan tiki taka ile ilgili, "Tiki-taka denen futbol tarzı, futbolun yanlış gelişimidir. Tiki-taka sadece rakipten daha teknik bir takımsan işe yarar. Ama zaten çok tekniksen topu ayağında bu kadar çok tutmak zorunda değilsin. Seyirci için oldukça sıkıcı bir tarz" şeklinde konuştu.



Magath ayrıca Barcelona döneminde Guardiola'nın yakaladığı başarıların hocaya değil Messi'ye ait olduğunu belirterek, "Ünvanı Guardiola değil Messi kazandı. Messi olmasaydı bu sistem bu kadar başarılı çalışamazdı. Guardiola bu sistemi hiç bir yerde bu kadar başarılı oynatamadı. Bayern ve City'de daha önce en büyük olabilecekti" dedi.



