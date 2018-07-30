Tiffany Mitchell, Mersin BŞB Spor'da!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediyespor, ABD'li oyuncu Tiffany Mitchell'i kadrosuna kattı.Mersin Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi.Açıklamada, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) takımlarından Indiana Fever'da forma giyen 1,75 metre boyundaki Tiffany Mitchell'in takıma büyük katkı sağlayacağı ifade edildi.Öte yandan, transfer çalışmalarının sürdüğü de kaydedildi.Mersin ekibi, yeni sezon için daha önce Litvanyalı oyuncu Gintare Petronyte ve Melis Talay'ı transfer etmiş, Asena Yalçın ile de sözleşme yenilemişti.