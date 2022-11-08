TİESF Futbol Süper Lig'i 22 takımla oynanacak

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) 2022-2023 futbol sezonu 22 takımla oynanacak.



Federasyondan yapılan açıklamada, sezonun 6 Kasım itibarıyla başladığı belirtildi.



Ligin 24 takımla başlamasını planlandığı ancak iki takımın ligden çekilmesiyle bu sayının 22'ye düştüğünün aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Süper Lig'imiz 22 takım ile 3 grup halinde müsabakalarla devam edecek. Lig müsabakaları deplasmanlı olup 18 farklı ilde oynanacaktır. İki devre şeklinde oynanacak ligimiz 14 hafta kadar sürecek olup 26 Şubat 2023 tarihinde sona erecek, ardından da play-off müsabakaları yapılacak."





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