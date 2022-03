TİESF Başkanı'ndan Ukraynalı sporculara ziyaret!

TİESF Başkanı Kerim Vural, Bursa'da misafir edilen Ukraynalı sporcuları ziyaret etti.



İnegöl Belediyesinin Doğa Sporları ve Turizm Merkezi'nde (DOSTUM) misafir edilen Ukraynalı milli sporcuları ziyaret eden Vural, burada yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın futbol ve basketbol takımlarının da şu anda Türkiye'de misafir edildiğini söyledi.



Vural, misafir edilen sporcuların Ukrayna'da yaşanan savaştan dolayı zor bir dönemden geçtiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Ukrayna İşitme Engelliler Spor Federasyonu bizim federasyonumuzla iletişim halinde. Ukrayna'daki arkadaşlar bizimle iletişime geçti ve Antalya ve Burdur'da milli takım oyuncularının olduğunu belirterek bizden yardım istediler. Biz de onlar için ne yapabiliriz diye kendi planlamamızı yaptık. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile görüştük. Onların vermiş olduğu destekler doğrultusunda biz de burada bulunan Ukraynalı sporcu kardeşlerimize devletimizin bütün imkanlarıyla destek olmak üzere buradayız."



Ukrayna Oryantiring Milli Takımı'nın İnegöl'de çok güzel misafir edildiğini ifade eden Vural, "Belediye Başkanı Alper Taban'a misafirperverliği için çok teşekkür ederim. Biz de federasyon olarak moral motivasyon için sporcularla bir araya geldik. Çünkü Ukrayna Federasyonu ile çok iyi iletişim halindeyiz ve uluslararası müsabakalarda yakın çalıştığımız bir federasyon. Bu manada biz de yanlarında olmak istedik." diye konuştu.



Türklerin misafirperverliğinin dünya tarafından bilindiğini dile getiren Vural, "Bu arkadaşlarımız da misafir pozisyonunda. Ülkelerinde bir savaş var. Sporun dini, dili, ırkı olmaz. Ukraynalı sporcuların başlarında büyük bir sıkıntı var. Zor bir süreçten geçiyorlar. Devletimiz nasıl diğer sıkıntıda olan ülkelerin vatandaşlarına destek oluyorsa Ukraynalı milli sporculara da imkanlar doğrultusunda destek olacak. Sorunları çözülene kadar onlara ev sahipliği yapacağız. Onların morallerini yüksek tutmak için her türlü çalışmayı yaparız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



- Taban: "Son ana kadar misafir etmeye devam edeceğiz"



İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da Ukraynalı milli sporcuları ilçede misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.



Ukraynalı sporcuların ilk geldikleri gün morallerinin çok bozuk olduğunu aktaran Taban, şunları kaydetti:



"Tabii orada bir savaş var. Bombalar atılıyor, insanlar ölüyor. Onlara moral verecek açıklamalarda bulunduk. Elimizden gelen onları burada en güzel şekilde ağırlamak. Sayın Cumhurbaşkanımızın iki ülkeyle de müzakerelerde bulunarak savaşın bir an önce bitmesine yönelik çabalarını da biliyoruz. Bunları sporcu arkadaşlarımıza anlattık. Geçen birkaç günün ardından onları tebessüm eder halde görmek bizleri de mutlu ediyor. Bunun bize, Müslümanlara, Türk milletine yaraşır bir şey olduğunu düşünüyorum. Son ana kadar biz onları burada misafir etmeye devam edeceğiz."



- Vasly: "Rus askerlerinin evlerine dönmesini bir an önce diliyorum"



Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı'nın antrenörü Thachenko Vasly, zor zamanlardan geçtiklerine değinerek, şöyle konuştu:



"Savaşta ölen çocuklar ve yetişkinler var. Zorlu bir süreç. Savaşın en kısa sürede bitmesini ümit ediyoruz. Ailelerimiz Ukrayna'da, şu anda ne olacağını bilmiyoruz. Zor bir süreç yaşıyoruz. Bizi burada ağırladıkları için çok teşekkür ederiz. Bizi çok güzel bir yere yerleştirdiler ve yardımcı oldular. İnegöl Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. İnanılmaz bir destek oldu bizim için. Antrenmanlarımızı yapmaya çalışıyoruz, birinci amacımız spor. Bu anlamda çalışmalarımıza devam ediyoruz ama hep aklımız orada. Rus askerlerinin evlerine dönmesini bir an önce diliyorum ve istiyorum."



Ukraynalı milli sporcu Skvirskyi Oleksii ise İnegöl'de ne kadar kalacaklarını bilemediklerini dile getirerek, "Antrenmanlarımıza devam ediyoruz. En büyük sıkıntımız ailelerimizden ayrı olmamız. Telefonla iletişim halindeyiz ama yan yana değiliz, onlara sarılamıyoruz. Ailelerimiz Kiev'de ve onları oradan alamıyoruz. Bu da bizim en büyük sıkıntımız. Bir an önce savaşın durmasını ve bitmesini istiyoruz. Lütfen bir an önce barış sağlansın." ifadelerini kullandı.



Ziyarete İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz da katıldı.









