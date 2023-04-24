Haber Tarihi: 24 Nisan 2023 15:12 - Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2023 15:12

Ticari araçlarda ÖTV indirimi ne kadar? 2023 Ticari taksilerde ÖTV indirim oranı ne kadar?

Ticari araçlarda ÖTV oranı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Tüketim Vergisine ilişkin müjdeyi Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün Temel Atma Töreni'nde verdi. Peki, Ticari araçlarda ÖTV indirimi ne kadar? 2023 Ticari taksilerde ÖTV indirim oranı ne kadar?

Ticari araçlarda ÖTV indirimi ne kadar? 2023 Ticari taksilerde ÖTV indirim oranı ne kadar?
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"Ticari araçlarda ÖTV indirimi geldi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Erdoğan, açıklamasında esnafa ticari araçlarda ÖTV muafiyeti uygulanacağı müjdesini verdi. ÖTV için son dakika açıklamasının detayları merak ediliyor. Peki, ticari araçlarda ÖTV indirimi geldi mi? ÖTV muafiyeti hangi araçlarda geçerli olacak? Erdoğan müjdeyi verdi! 

TİCARİ ARAÇLARDA ÖTV İNDİRİMİ

-Ticari araçları olan esnaflarımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek.
ARAÇ YENİLEYEN ESNAF ÖTV ÖDEMEYECEK Mİ?
Esnafa yeni bir müjde açıklayan Erdoğan, "Evlerde ürettikleri ürünleri internette satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyoruz" dedi.

TİCARİ ARACINI YENİLEYENLERDEN ÖTV ALINMAYACAK MI?

Ayrıca, "Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, çekici ile iş yapan esnafımız aracını yenilerken ÖTV ödemeyecek" ifadesini kullandı.

Tören öncesi Gemlik'te vatandaşlara seslendi. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

TOGG sadece bir otomobil markası değildir. Aynı zamanda tasarımı, yazılımı ile bir tekonoloji hamlesidir. Batarya hamlesi de bu atılımın en önemli hamlesidir. Bu bataryalar sadece Togg'ta değil pek çok alanda kullanılan ürünlerdir. Şimdiden Bursa'mıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

ENAFA MÜJDE

Esnaflarımızla ilgili bazı müjdelerimizi paylaşacağım. Daha önce bir bölümüne vergi muafiyeti getirmiştik. Evde imal ettiği ürünleri internetten satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyoruz. 320 bin liradan 700 bin liraya çıkarıyoruz. Basit usulde vergilendirilen esnaflarımızın kazançlarını vergiden muaf tutmuştuk. Dünyada örneği olmayan düzenleme yapmıştık. 830 bin esnafımız muafiyetten yararlanıyor. Basit usulden yararlanma hadlerini yeniden düzenledik. Basit usul dışında kalan 13 büyükşehrimizdeki pazarcı esnaflarımızı bu uygulamaya dahil ediyoruz. Pazarcı esnafımıza hayırlı olsun. Ticari aracını yenilemek isteyen esnafa müjdemiz var. şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, çekici işletmeciliği, aynı cins taşıtlarını yenilerken ötv ödemeyecek. Tüm bu konularla ilgili detaylar açıklanacaktır. İnşallah yeni Meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız işlerden biri bu olacaktır.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ


14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya var mısınız? 7'li koalisyon ülkemizin kazanımlarını kaybetmek için gün sayıyor. Bay bay Kemal 'cezaevlerini boşaltacağız' diyor. Bu ülke hukuk devleti, neyi boşaltıyorsun? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin terörist Selo'yu bile çıkaracağım diyor. Bunun yanında Apo'yu da çıkaracağım diyor. Bunu diyen kim? Bunun yanında Meral hanım, o da söylüyor. HDP zaten söylüyor. Bunlar şehitlerimizin kanını yerde bırakmaya var. Biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız.

PKK ve FETÖ terör örgütlerinin mensupları şimdi gün sayıyormuş. 14 Mayıs'ta bütün heveslerini kursaklarında bırakacaksınız. Askeri faaliyetlerimizden rahatsız olanlar da gün sayıyor. Eğitimde, sağlıkta güvenlikte, ulaşımda, tarımda herhangi bir proje vaat ettiklerini duydunuz mu? Evlatlarımızın geleceğine dair bir projelerini duydunuz mu? Tek misyonları güvenliğimizi teröristlere, geleceğimizi emperyalistlere teslim ederek ülkemizi yarım asır geriye götürmektir. Burası Bursa'nın en önemli ilçesi Gemlik... Eskiden İstanbul İzmir arası 7.5 saatti, 3 saat 15 dakikaya indirdik mi?
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