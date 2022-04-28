Tibor Pleiss: "Sezonun hakkı buydu"

Anadolu Efes'te yıldız isim Tibor Pleiss, AX Armani Exchange Milan karşısında alınan galibiyeti ve Final Four'u değerlendirdi.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Tibor Pleiss: 'Sezonun hakkı buydu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Nisan 2022 22:34
Anadolu Efes'in AX Armani Exchange Milan karşısında aldığı galibiyeti Tibor Pleiss değerlendirdi.

Pleiss, "Gerçekten inanılmaz! Sezonun hakkı buydu. EuroLeague'in en iyilerinden birini mağlup ettik. Takım mükemmeldi. Hep birlikte harika bir iş yaptık. Çok çok çok fazla duygusalım." dedi.

Açıklamalarını sürdüren deneyimli basketbolcu, "En iyi performansımı vermeye çalıştığım akşamlardan bir tanesi. Kendi işimi yapmaya çalıştım. Hep beraber kazandığımız için çok çok mutluyum. Hep birlikte Belgrad'a gidiyoruz." diye konuştu.

MAÇIN YILDIZI

Karşılaşmada 33 dakika sahada kalan Pleiss, 25 sayı, 6 ribaund, 2 blok ile oynayıp karşılaşmanın yıldızı oldu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ