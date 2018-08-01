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Tibor Pleiss, Anadolu Efes'e transfer oldu!

Anadolu Efes, bir dönem Galatasaray forması da giyen Alman pivot Tibor Pleiss'ı kadrosuna kattı.

Kaynak: AA
Tibor Pleiss, Anadolu Efes'e transfer oldu!
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01 Ağustos 2018 10:21
Anadolu Efes Basketbol Takımı, Alman pivot Tibor Pleiss'ı transfer etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşında ve 2,21 metre boyundaki Pleiss ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Profesyonel kariyerine Almanya'nın Rheinenergie Köln takımında başlayan Pleiss, sırasıyla Brose Bamberg, Baskonia, Barcelona, Utah Jazz, Idaho Stampede, Galatasaray ve Valencia formaları giydi.

Geride kalan sezon İspanya liginde Valencia formasıyla 24 maça çıkan Pleiss, 9,8 sayı, 6,2 ribaunt ve 0,6 asist ortalamalarıyla mücadele etti. İspanyol ekibiyle THY Avrupa Ligi'nde ise 29 karşılaşmada forma giyen Alman pivot, 10,1 sayı, 5,2 ribaunt ve 0,6 asist ortalamaları yakaladı.

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