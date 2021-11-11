Tibor Pleiss: "ALBA'yı mutlaka yenmeliyiz"

Alba Berlin takımı ile deplasmanda mücadele edecek olan Anadolu Efes'te Alman pivot Tibor Pleiss karşılaşma ile ilgili görüşlerini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tibor Pleiss: 'ALBA'yı mutlaka yenmeliyiz'
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11 Kasım 2021 15:47
Turkish Airlines Euroleague dokuzuncu hafta maçında 11 Kasım 2021, Perşembe günü Almanya'nın Alba Berlin takımı ile deplasmanda mücadele edecek olan Anadolu Efes'te Alman pivot Tibor Pleiss karşılaşma ile ilgili görüşlerini açıkladı.

İşte Tibor Pleiss'ın sözleri:

"Almanya'ya gelmek benim için her zaman özeldir. Alba Berlin maçı bizim için çok önemli bir maç olacak ve bu maçı mutlaka kazanmalıyız. Alba Berlin, küçümsenmemesi gereken iyi bir takım. Ritim bulmalıyız ve sıralamada üzerimizde bulunan takımlar ile aramızdaki farkın açılmasına izin vermemeliyiz..."

 


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