Tibia fibula iyileşme süreci (tibia fibula kırığı)

Tibia fibula kırığı nedir, ne kadar sürede iyileşir, tibia fibula ne demek, vücutta nerededir soruları sıkça aratılıyor. Fibula kemiği, farklı sebeplerden dolayı kırık ve ağrı yaşatabilmektedir. Özellikle yüksek baskı nedeniyle yaygın olarak meydana gelen problemler arasında yer almaktadır. Bu yüzden fibula kemiği kırığı konusunda araştırma pek çok kişi tarafından yapılır. Peki, fibula kemiği nedir? Fibula kemiği nerededir? Fibula kemiği ağrısı, kırığı ve tedavisi konusunda bilinmesi gerekenleri hazırladık.Kanı temin etmesi, serbest doku transferi için önemlidir çünkü fibula genelde mandibulayı yeniden yapmak için kullanılır. Gövdesi, arteria peroneadan gelen, büyük bir besin damarı ile beslenir. Ayrıca arteria peroneanın birçok küçük dalını alan periosteum ile sarmalanmıştır. Proksimal ve distal başları arteria tibialis anteriornin bir dalı ile beslenir. Kemiğin kesilmesi söz konusu olduğunda gövde kısmı alınır ve uçlar korunur (proksimalden 4 cm ve distalden 6 cm).Tibia fibula kırığı, tedaviye göre 6-8 ayda iyileşebilmektedir. Tedavi süresi hastanın durumuna ve kırığın çeşidine göre farklılık göstermektedir.Fibula, biri gövde diğer ikisi de uçlar olmak üzere üç merkezden kemikleşir. Kemikleşme ceninin sekizinci haftasında ortadan başlar ve uçlara doğru uzanır. Doğumda uçlar kıkırdak yapıdadır.Kemikleşme, ikinci yılda, alt uçtan ve yaklaşık olarak dördüncü yılda üst uçtan başlar. İlk kemikleşen alt epifiz vücutla, yaklaşık olarak yirminci yılda birleşir; üst epifiz ise yaklaşık yirmi beşinci yılda katılır.Tibia kemiğini destek olarak bacak bölgesinde yer alan fibula kemiği, bazı travmalar üzerinden kırık ile karşı karşıya kalabilmektedir.- Yüksekten atlama,- Yüksekten düşme,- Bacağın dış bölgesine gelen darbe,- Araçla trafik kazası,- Bilek burkulması,- Bilinçli yapılmayan koşu ve aktif yürüyüş,- Belli başlı bazı kemik hastalıkları,Bu gibi nedenlerden dolayı etkiye bağlı olarak fibula kemiği kırık yaşayabilmektedir.Uzman doktor kontrolü altında ele alınan röntgenle beraber, tanı ve teşhis altında kürek kemiği tedavisi yapılmaktadır. Kapalı fibula kemiği tedavisi için cerrahi yöntem ele alınabilir ya da alınmayabilir. Eğer fibula kemiği kırığında hiza bozulmamışsa, o zaman dışarıdan yöntem ile ameliyatsız şekilde tedavi edilebilmektedir. Atel ya da alçı ile beraber desteklemek suretiyle tedavi edilebilir. Gerek görüldüğü takdirde ise cerrahi ameliyat yapılabilir.