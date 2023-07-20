Tıbbi Sekreterlik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023 | YÖK ATLAS Özel ve Devlet Üniversiteleri Tıbbi Sekreterlik Taban Puanları Güncel Tablosu

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Kont./Yer
|Taban
Puanı
|Başarı
Sırası
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)
|TYT
|3/3
|360,55
|338.703
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70/72
|338,98
|462.858
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)
|TYT
|4/4
|333,90
|498.008
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70/72
|332,66
|506.788
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50/52
|329,10
|532.994
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70/72
|328,28
|539.256
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu)
|TYT
|2/2
|328,17
|540.129
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60/62
|326,13
|555.955
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70/72
|324,85
|566.244
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70/72
|324,32
|570.489
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70/72
|323,56
|576.683
|Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)
|TYT
|10/10
|323,30
|578.661
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60/62
|323,17
|579.718
|İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)
|TYT
|9/9
|322,97
|581.362
|Mersin Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65/67
|322,40
|586.181
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60/62
|322,08
|588.782
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70/72
|321,80
|591.098
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60/62
|321,72
|591.785
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)
|TYT
|3/3
|321,64
|592.405
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65/67
|321,38
|594.651
|Ankara Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60/62
|321,23
|595.936
|Gaziantep Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|80/82
|321,09
|596.980
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65/67
|320,74
|600.027
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70/72
|319,83
|607.803
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|40/41
|318,90
|615.929
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|55/57
|318,57
|618.752
|Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50/52
|316,71
|635.315
|Batman Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60/62
|316,65
|635.828
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|55/57
|314,53
|655.166
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65/67
|313,80
|661.944
|Kocaeli Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65/67
|313,38
|665.946
|Aydın Adnan Menderes Üniversites (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70/72
|312,77
|671.478
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|30/31
|311,92
|679.409
|İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)
|TYT
|8/8
|311,40
|684.299
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70/72
|311,35
|684.761
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)
|TYT
|12/12
|311,25
|685.707
|Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50/52
|310,91
|688.926
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65/67
|310,82
|689.865
|Sakarya Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60/62
|310,48
|692.995
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)
|TYT
|1000/1025
|310,43
|693.482
|İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)
|TYT
|8/8
|310,33
|694.420
|Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)
|TYT
|8/8
|310,29
|694.876
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|TYT
|60/62
|310,11
|696.534
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50/52
|310,03
|697.346
|İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)
|TYT
|6/6
|310,02
|697.420
|Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)
|TYT
|5/5
|309,03
|707.138
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|30/31
|308,53
|712.027
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60/62
|308,30
|714.264
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60/62
|308,22
|715.018
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|75/77
|306,41
|733.190
|İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)
|TYT
|3/3
|306,17
|735.620
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65/67
|306,14
|735.960
|Siirt Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70/72
|305,54
|742.036
|Bingöl Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60/62
|305,51
|742.348
|İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)
|TYT
|3/3
|305,50
|742.518
|İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)
|TYT
|5/5
|305,45
|743.105
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70/72
|305,41
|743.476
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)
|TYT
|4/4
|305,19
|745.781
|İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)
|TYT
|5/5
|304,75
|750.419
|Giresun Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|40/41
|304,70
|750.997
|Balıkesir Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60/62
|304,02
|757.975
|Aksaray Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60/62
|303,82
|760.079
|İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu)
|TYT
|5/5
|303,62
|762.238
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|TYT
|50/52
|303,14
|767.249
|İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50/52
|303,11
|767.600
|Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)
|TYT
|7/7
|303,09
|767.792
|Kırıkkale Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60/62
|303,09
|767.802
|Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)
|TYT
|2/2
|302,96
|769.191
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60/62
|302,62
|772.678
|Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu)
|TYT
|4/4
|302,51
|773.807
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)
|TYT
|9/9
|302,29
|776.218
|Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50/52
|302,27
|776.369
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|45/47
|301,76
|781.756
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)
|TYT
|5/5
|301,75
|781.863
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|55/57
|301,69
|782.506
|Gaziantep Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60/62
|301,68
|782.611
|Uşak Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60/62
|301,63
|783.171
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|TYT
|50/52
|301,56
|784.040
|Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|80/82
|300,55
|794.767
|Amasya Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60/62
|300,39
|796.548
|İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)
|TYT
|5/5
|300,12
|799.295
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)
|TYT
|8/8
|300,02
|800.446
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu)
|TYT
|6/6
|300,00
|800.592
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)
|TYT
|5/5
|299,82
|802.639
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|TYT
|59/61
|299,53
|805.761
|Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|40/41
|299,23
|809.095
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)
|TYT
|11/11
|299,12
|810.344
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50/52
|298,98
|811.755
|Sinop Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60/62
|298,70
|814.743
|Aydın Adnan Menderes Üniversites (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|TYT
|58/60
|298,55
|816.499
|İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)
|TYT
|4/4
|298,39
|818.251
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|40/41
|298,38
|818.292
|İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu)
|TYT
|6/6
|298,33
|818.815
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)
|TYT
|9/9
|297,88
|823.731
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu)
|TYT
|5/5
|297,77
|824.903
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65/67
|297,74
|825.252
|Batman Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|TYT
|50/52
|297,40
|828.946
|Karabük Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60/62
|296,79
|835.686
|Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60/62
|296,61
|837.680
|Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)
|TYT
|14/14
|296,29
|841.376
|İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)
|TYT
|7/7
|296,23
|841.996
|Manisa CelAl Bayar Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|TYT
|40/41
|295,69
|848.144
|Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|80/82
|295,69
|848.151
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70/72
|295,67
|848.367
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu)
|TYT
|5/5
|295,66
|848.524
|Sakarya Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|TYT
|50/52
|295,25
|853.142
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)
|TYT
|11/11
|294,81
|858.277
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65/67
|294,52
|861.563
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60/62
|294,50
|861.839
|Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|TYT
|50/52
|294,47
|862.155
|Kocaeli Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|TYT
|60/62
|294,43
|862.639
|Ankara Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|150/154
|294,00
|867.686
|Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70/72
|293,99
|867.820
|Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|80/82
|293,94
|868.415
|İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu)
|TYT
|6/6
|293,79
|870.039
|İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu)
|TYT
|4/4
|293,74
|870.604
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu)
|TYT
|3/3
|293,63
|871.917
|Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|40/41
|293,40
|874.590
|Bartın Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70/72
|293,37
|874.881
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65/67
|293,04
|878.732
|Şırnak Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50/52
|292,76
|882.023
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|TYT
|50/52
|291,15
|901.194
|Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70/72
|291,09
|901.882
|Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50/52
|289,75
|917.920
|Kırklareli Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65/67
|289,40
|922.131
|Iğdır Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50/52
|289,39
|922.220
|Siirt Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|TYT
|60/62
|288,71
|930.531
|Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|TYT
|60/62
|288,43
|933.907
|Bingöl Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60/62
|288,20
|936.702
|Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60/62
|287,68
|943.129
|Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|75/77
|287,22
|948.623
|Uşak Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|TYT
|60/62
|287,14
|949.675
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|80/82
|287,12
|949.921
|Bayburt Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70/72
|287,05
|950.874
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|TYT
|52/54
|286,74
|954.632
|Bingöl Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|TYT
|50/52
|285,60
|969.035
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|49/51
|285,47
|970.635
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50/52
|285,38
|971.841
|Kırıkkale Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|TYT
|60/62
|285,01
|976.662
|Hakkari Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50/52
|284,69
|980.733
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50/52
|284,52
|982.838
|Kastamonu Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65/67
|284,44
|983.780
|Gümüşhane Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60/62
|283,82
|991.966
|Giresun Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|30/31
|283,18
|1.000.395
|Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50/52
|283,16
|1.000.536
|Amasya Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|TYT
|50/52
|283,08
|1.001.547
|Ardahan Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60/62
|282,79
|1.005.248
|Kastamonu Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65/67
|282,42
|1.010.048
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70/72
|281,88
|1.017.037
|Kastamonu Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60/62
|281,87
|1.017.134
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|TYT
|50/52
|280,97
|1.029.213
|Karabük Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|TYT
|60/62
|280,80
|1.031.406
|Bartın Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|TYT
|60/62
|280,50
|1.035.508
|Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|TYT
|60/62
|279,97
|1.042.400
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu)
|TYT
|6/6
|279,82
|1.044.434
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|TYT
|40/41
|279,66
|1.046.579
|Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|TYT
|60/62
|278,32
|1.064.799
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|TYT
|60/62
|276,20
|1.094.057
|Iğdır Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|TYT
|40/41
|275,53
|1.103.297
|Kırklareli Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|TYT
|50/52
|275,28
|1.106.819
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|TYT
|60/62
|273,94
|1.125.932
|Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|TYT
|65/67
|273,26
|1.135.676
|Kastamonu Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|TYT
|50/52
|272,65
|1.144.442
|Bayburt Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|TYT
|60/62
|271,90
|1.155.218
|İstanbul Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)
|TYT
|2200/2255
|271,34
|1.163.398
|Gümüşhane Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|TYT
|50/52
|270,75
|1.172.124
|Kastamonu Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|TYT
|62/64
|270,52
|1.175.521
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)
|TYT
|2800/2870
|270,42
|1.177.013
|Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)
|TYT
|10/10
|269,39
|1.192.357
|Amasya Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|150/154
|262,69
|1.295.614
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|150/154
|262,48
|1.299.143
|Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|170/175
|261,90
|1.308.394
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)
|TYT
|10/10
|261,82
|1.309.697
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|113/116
|259,23
|1.352.177
|İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)
|TYT
|51/51
|257,94
|1.373.692
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)
|TYT
|20/20
|255,35
|1.417.824
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)
|TYT
|21/21
|250,36
|1.506.279
|İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)
|TYT
|47/47
|250,12
|1.510.474
|İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)
|TYT
|41/41
|244,01
|1.626.264
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)
|TYT
|68/68
|243,88
|1.628.656
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)
|TYT
|15/15
|242,93
|1.647.265
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)
|TYT
|41/41
|241,25
|1.680.188
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)
|TYT
|15/15
|240,04
|1.704.645
|İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|25/25
|238,67
|1.732.913
|İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)
|TYT
|30/30
|236,03
|1.788.285
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 İndirimli)
|TYT
|17/17
|235,39
|1.802.010
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)
|TYT
|19/19
|233,41
|1.844.934
|İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)
|TYT
|17/17
|230,40
|1.911.851
|Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)
|TYT
|56/56
|228,23
|1.961.784
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)
|TYT
|59/59
|227,81
|1.971.657
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|30/30
|227,40
|1.981.110
|Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)
|TYT
|45/45
|226,31
|2.006.920
|İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)
|TYT
|34/34
|225,91
|2.016.306
|İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)
|TYT
|42/42
|225,79
|2.019.288
|İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli)
|TYT
|1/1
|223,71
|2.068.865
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|34/34
|222,46
|2.099.208
|Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)
|TYT
|5/5
|222,19
|2.105.762
|İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)
|TYT
|17/17
|222,17
|2.106.244
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|25/25
|222,05
|2.109.102
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)
|TYT
|20/20
|221,88
|2.113.064
|İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)
|TYT
|30/30
|220,63
|2.143.851
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|1/1
|218,75
|2.190.910
|İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|33/33
|218,28
|2.202.387
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|12/12
|216,17
|2.254.519
|İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|18/18
|215,76
|2.264.653
|İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)
|TYT
|34/34
|214,28
|2.301.730
|Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)
|TYT
|38/38
|211,09
|2.381.995
|İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|37/37
|209,62
|2.418.144
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)
|TYT
|48/48
|200,24
|2.633.897
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)
|TYT
|53/53
|197,59
|2.686.639
|İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)
|TYT
|20/20
|194,75
|2.736.936
|Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)
|TYT
|30/30
|192,86
|2.766.210
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)
|TYT
|59/59
|191,87
|2.780.395
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)
|TYT
|15/12
|Dolmadı
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)
|TYT
|15/8
|Dolmadı
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (KKTC Uyruklu)
|TYT
|2/—
|Dolmadı
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|33/24
|Dolmadı
|Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|21/16
|Dolmadı
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|18/17
|Dolmadı