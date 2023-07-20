Tıbbi Sekreterlik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023 | YÖK ATLAS Özel ve Devlet Üniversiteleri Tıbbi Sekreterlik Taban Puanları Güncel Tablosu

Üniversite Adı Bölüm Puan

Türü Kont./Yer Taban

Puanı Başarı

Sırası Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 3/3 360,55 338.703 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 338,98 462.858 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 4/4 333,90 498.008 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 332,66 506.788 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 329,10 532.994 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 328,28 539.256 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) TYT 2/2 328,17 540.129 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 326,13 555.955 Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 324,85 566.244 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 324,32 570.489 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 323,56 576.683 Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 10/10 323,30 578.661 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 323,17 579.718 İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 9/9 322,97 581.362 Mersin Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 322,40 586.181 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 322,08 588.782 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 321,80 591.098 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 321,72 591.785 İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 3/3 321,64 592.405 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 321,38 594.651 Ankara Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 321,23 595.936 Gaziantep Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 80/82 321,09 596.980 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 320,74 600.027 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 319,83 607.803 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 40/41 318,90 615.929 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 55/57 318,57 618.752 Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 316,71 635.315 Batman Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 316,65 635.828 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 55/57 314,53 655.166 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 313,80 661.944 Kocaeli Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 313,38 665.946 Aydın Adnan Menderes Üniversites (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 312,77 671.478 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 30/31 311,92 679.409 İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 8/8 311,40 684.299 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 311,35 684.761 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 12/12 311,25 685.707 Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 310,91 688.926 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 310,82 689.865 Sakarya Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 310,48 692.995 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT 1000/1025 310,43 693.482 İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 8/8 310,33 694.420 Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 8/8 310,29 694.876 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 310,11 696.534 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 310,03 697.346 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 6/6 310,02 697.420 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 5/5 309,03 707.138 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 30/31 308,53 712.027 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 308,30 714.264 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 308,22 715.018 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 75/77 306,41 733.190 İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 3/3 306,17 735.620 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 306,14 735.960 Siirt Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 305,54 742.036 Bingöl Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 305,51 742.348 İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 3/3 305,50 742.518 İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 5/5 305,45 743.105 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 305,41 743.476 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 4/4 305,19 745.781 İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 5/5 304,75 750.419 Giresun Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 40/41 304,70 750.997 Balıkesir Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 304,02 757.975 Aksaray Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 303,82 760.079 İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) TYT 5/5 303,62 762.238 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 303,14 767.249 İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 303,11 767.600 Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 7/7 303,09 767.792 Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 303,09 767.802 Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 2/2 302,96 769.191 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 302,62 772.678 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) TYT 4/4 302,51 773.807 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 9/9 302,29 776.218 Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 302,27 776.369 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 45/47 301,76 781.756 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 5/5 301,75 781.863 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 55/57 301,69 782.506 Gaziantep Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 301,68 782.611 Uşak Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 301,63 783.171 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 301,56 784.040 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 80/82 300,55 794.767 Amasya Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 300,39 796.548 İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 5/5 300,12 799.295 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 8/8 300,02 800.446 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) TYT 6/6 300,00 800.592 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 5/5 299,82 802.639 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 59/61 299,53 805.761 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 40/41 299,23 809.095 İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 11/11 299,12 810.344 Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 298,98 811.755 Sinop Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 298,70 814.743 Aydın Adnan Menderes Üniversites (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 58/60 298,55 816.499 İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 4/4 298,39 818.251 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 40/41 298,38 818.292 İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) TYT 6/6 298,33 818.815 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 9/9 297,88 823.731 İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) TYT 5/5 297,77 824.903 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 297,74 825.252 Batman Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 297,40 828.946 Karabük Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 296,79 835.686 Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 296,61 837.680 Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 14/14 296,29 841.376 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 7/7 296,23 841.996 Manisa CelAl Bayar Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 40/41 295,69 848.144 Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 80/82 295,69 848.151 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 295,67 848.367 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) TYT 5/5 295,66 848.524 Sakarya Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 295,25 853.142 İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 11/11 294,81 858.277 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 294,52 861.563 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 294,50 861.839 Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 294,47 862.155 Kocaeli Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 294,43 862.639 Ankara Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) TYT 150/154 294,00 867.686 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 293,99 867.820 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 80/82 293,94 868.415 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) TYT 6/6 293,79 870.039 İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) TYT 4/4 293,74 870.604 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) TYT 3/3 293,63 871.917 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 40/41 293,40 874.590 Bartın Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 293,37 874.881 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 293,04 878.732 Şırnak Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 292,76 882.023 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 291,15 901.194 Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 291,09 901.882 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 289,75 917.920 Kırklareli Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 289,40 922.131 Iğdır Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 289,39 922.220 Siirt Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 288,71 930.531 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 288,43 933.907 Bingöl Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 288,20 936.702 Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 287,68 943.129 Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 75/77 287,22 948.623 Uşak Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 287,14 949.675 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 80/82 287,12 949.921 Bayburt Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 287,05 950.874 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 52/54 286,74 954.632 Bingöl Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 285,60 969.035 Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 49/51 285,47 970.635 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 285,38 971.841 Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 285,01 976.662 Hakkari Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 284,69 980.733 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 284,52 982.838 Kastamonu Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 284,44 983.780 Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 283,82 991.966 Giresun Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 30/31 283,18 1.000.395 Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 283,16 1.000.536 Amasya Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 283,08 1.001.547 Ardahan Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 282,79 1.005.248 Kastamonu Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 282,42 1.010.048 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 281,88 1.017.037 Kastamonu Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 281,87 1.017.134 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 280,97 1.029.213 Karabük Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 280,80 1.031.406 Bartın Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 280,50 1.035.508 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 279,97 1.042.400 İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) TYT 6/6 279,82 1.044.434 Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 40/41 279,66 1.046.579 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 278,32 1.064.799 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 276,20 1.094.057 Iğdır Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 40/41 275,53 1.103.297 Kırklareli Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 275,28 1.106.819 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 273,94 1.125.932 Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 65/67 273,26 1.135.676 Kastamonu Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 272,65 1.144.442 Bayburt Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 271,90 1.155.218 İstanbul Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT 2200/2255 271,34 1.163.398 Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 270,75 1.172.124 Kastamonu Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 62/64 270,52 1.175.521 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT 2800/2870 270,42 1.177.013 Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 10/10 269,39 1.192.357 Amasya Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) TYT 150/154 262,69 1.295.614 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) TYT 150/154 262,48 1.299.143 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) TYT 170/175 261,90 1.308.394 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 10/10 261,82 1.309.697 Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) TYT 113/116 259,23 1.352.177 İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 51/51 257,94 1.373.692 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 20/20 255,35 1.417.824 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 21/21 250,36 1.506.279 İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 47/47 250,12 1.510.474 İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 41/41 244,01 1.626.264 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 68/68 243,88 1.628.656 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 15/15 242,93 1.647.265 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 41/41 241,25 1.680.188 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 15/15 240,04 1.704.645 İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 25/25 238,67 1.732.913 İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 30/30 236,03 1.788.285 İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 İndirimli) TYT 17/17 235,39 1.802.010 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 19/19 233,41 1.844.934 İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 17/17 230,40 1.911.851 Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 56/56 228,23 1.961.784 İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 59/59 227,81 1.971.657 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 30/30 227,40 1.981.110 Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 45/45 226,31 2.006.920 İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 34/34 225,91 2.016.306 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 42/42 225,79 2.019.288 İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) TYT 1/1 223,71 2.068.865 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 34/34 222,46 2.099.208 Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 5/5 222,19 2.105.762 İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 17/17 222,17 2.106.244 İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 25/25 222,05 2.109.102 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 20/20 221,88 2.113.064 İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 30/30 220,63 2.143.851 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Ücretli) TYT 1/1 218,75 2.190.910 İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 33/33 218,28 2.202.387 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 12/12 216,17 2.254.519 İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 18/18 215,76 2.264.653 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 34/34 214,28 2.301.730 Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 38/38 211,09 2.381.995 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 37/37 209,62 2.418.144 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 48/48 200,24 2.633.897 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 53/53 197,59 2.686.639 İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 20/20 194,75 2.736.936 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 30/30 192,86 2.766.210 İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 59/59 191,87 2.780.395 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 15/12 Dolmadı Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 15/8 Dolmadı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (KKTC Uyruklu) TYT 2/— Dolmadı İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 33/24 Dolmadı Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 21/16 Dolmadı Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 18/17 Dolmadı

Tıbbi Sekreterlik 2023 taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. 4 yıllık lisans bölümleri arasında yer alan bu bölümü tercih etmek için adaylar YKS eşit ağırlık puan türüne ihtiyaç duyuyor. Tıbbi Sekreterlik sıralama, taban puanları ve başarı sıralaması bu bölüm için en merak edilen konuların başında geliyor. Tıbbi Sekreterlik bölümü hangi üniversitelerde var sorusu yanıt arıyor. İşte, tüm merak edilenler…