Haber Tarihi: 21 Temmuz 2023 12:17 - Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2023 12:17

Tıbbi Sekreterlik Taban Puanları ve Başarı Sıralama 2023 | YÖK ATLAS Özel ve Devlet Üniversiteleri Tıbbi Sekreterlik Taban Puanları Güncel Tablosu

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından Tıbbi Sekreterlik bölümü için tercihte bulunacak adaylar 4 yıllık Tıbbi Sekreterlik 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalar yapıyor. Özellikle tercih dönemlerinde araştırılan bu bölüm ile en çok merak edilenlerin başında, "Tıbbi Sekreterlik bölümü hangi üniversitelerde var?" sorusu geliyor. Tıbbi Sekreterlik bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları sizin için bir araya getirdik. İşte, Tıbbi Sekreterlik 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları…

Tıbbi Sekreterlik Taban Puanları ve Başarı Sıralama 2023 | YÖK ATLAS Özel ve Devlet Üniversiteleri Tıbbi Sekreterlik Taban Puanları Güncel Tablosu
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Tıbbi Sekreterlik 2023 taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. 4 yıllık lisans bölümleri arasında yer alan bu bölümü tercih etmek için adaylar YKS eşit ağırlık puan türüne ihtiyaç duyuyor. Tıbbi Sekreterlik sıralama, taban puanları ve başarı sıralaması bu bölüm için en merak edilen konuların başında geliyor. Tıbbi Sekreterlik bölümü hangi üniversitelerde var sorusu yanıt arıyor. İşte, tüm merak edilenler…
TIBBİ SEKRETERLK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2023

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Kont./Yer Taban
Puanı		 Başarı
Sırası
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 3/3 360,55 338.703
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 338,98 462.858
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 4/4 333,90 498.008
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 332,66 506.788
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 329,10 532.994
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 328,28 539.256
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) TYT 2/2 328,17 540.129
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 326,13 555.955
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 324,85 566.244
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 324,32 570.489
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 323,56 576.683
Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 10/10 323,30 578.661
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 323,17 579.718
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 9/9 322,97 581.362
Mersin Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 322,40 586.181
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 322,08 588.782
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 321,80 591.098
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 321,72 591.785
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 3/3 321,64 592.405
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 321,38 594.651
Ankara Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 321,23 595.936
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 80/82 321,09 596.980
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 320,74 600.027
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 319,83 607.803
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 40/41 318,90 615.929
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 55/57 318,57 618.752
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 316,71 635.315
Batman Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 316,65 635.828
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 55/57 314,53 655.166
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 313,80 661.944
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 313,38 665.946
Aydın Adnan Menderes Üniversites (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 312,77 671.478
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 30/31 311,92 679.409
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 8/8 311,40 684.299
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 311,35 684.761
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 12/12 311,25 685.707
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 310,91 688.926
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 310,82 689.865
Sakarya Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 310,48 692.995
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT 1000/1025 310,43 693.482
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 8/8 310,33 694.420
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 8/8 310,29 694.876
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 310,11 696.534
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 310,03 697.346
İzmir Kavram  Meslek Yüksekokulu (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 6/6 310,02 697.420
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 5/5 309,03 707.138
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 30/31 308,53 712.027
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 308,30 714.264
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 308,22 715.018
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 75/77 306,41 733.190
İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 3/3 306,17 735.620
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 306,14 735.960
Siirt Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 305,54 742.036
Bingöl Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 305,51 742.348
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 3/3 305,50 742.518
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 5/5 305,45 743.105
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 305,41 743.476
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 4/4 305,19 745.781
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 5/5 304,75 750.419
Giresun Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 40/41 304,70 750.997
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 304,02 757.975
Aksaray Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 303,82 760.079
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) TYT 5/5 303,62 762.238
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 303,14 767.249
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 303,11 767.600
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 7/7 303,09 767.792
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 303,09 767.802
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 2/2 302,96 769.191
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 302,62 772.678
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) TYT 4/4 302,51 773.807
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 9/9 302,29 776.218
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 302,27 776.369
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 45/47 301,76 781.756
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 5/5 301,75 781.863
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 55/57 301,69 782.506
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 301,68 782.611
Uşak Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 301,63 783.171
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 301,56 784.040
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 80/82 300,55 794.767
Amasya Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 300,39 796.548
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 5/5 300,12 799.295
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 8/8 300,02 800.446
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) TYT 6/6 300,00 800.592
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 5/5 299,82 802.639
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 59/61 299,53 805.761
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 40/41 299,23 809.095
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 11/11 299,12 810.344
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 298,98 811.755
Sinop Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 298,70 814.743
Aydın Adnan Menderes Üniversites (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 58/60 298,55 816.499
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 4/4 298,39 818.251
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 40/41 298,38 818.292
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) TYT 6/6 298,33 818.815
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 9/9 297,88 823.731
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) TYT 5/5 297,77 824.903
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 297,74 825.252
Batman Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 297,40 828.946
Karabük Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 296,79 835.686
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 296,61 837.680
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 14/14 296,29 841.376
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 7/7 296,23 841.996
Manisa CelAl Bayar Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 40/41 295,69 848.144
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 80/82 295,69 848.151
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 295,67 848.367
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) TYT 5/5 295,66 848.524
Sakarya Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 295,25 853.142
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 11/11 294,81 858.277
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 294,52 861.563
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 294,50 861.839
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 294,47 862.155
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 294,43 862.639
Ankara Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) TYT 150/154 294,00 867.686
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 293,99 867.820
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 80/82 293,94 868.415
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) TYT 6/6 293,79 870.039
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) TYT 4/4 293,74 870.604
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) TYT 3/3 293,63 871.917
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 40/41 293,40 874.590
Bartın Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 293,37 874.881
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 293,04 878.732
Şırnak Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 292,76 882.023
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 291,15 901.194
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 291,09 901.882
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 289,75 917.920
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 289,40 922.131
Iğdır Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 289,39 922.220
Siirt Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 288,71 930.531
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 288,43 933.907
Bingöl Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 288,20 936.702
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 287,68 943.129
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 75/77 287,22 948.623
Uşak Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 287,14 949.675
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 80/82 287,12 949.921
Bayburt Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 287,05 950.874
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 52/54 286,74 954.632
Bingöl Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 285,60 969.035
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 49/51 285,47 970.635
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 285,38 971.841
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 285,01 976.662
Hakkari Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 284,69 980.733
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 284,52 982.838
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 284,44 983.780
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 283,82 991.966
Giresun Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 30/31 283,18 1.000.395
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 283,16 1.000.536
Amasya Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 283,08 1.001.547
Ardahan Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 282,79 1.005.248
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 282,42 1.010.048
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 281,88 1.017.037
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 281,87 1.017.134
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 280,97 1.029.213
Karabük Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 280,80 1.031.406
Bartın Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 280,50 1.035.508
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 279,97 1.042.400
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) TYT 6/6 279,82 1.044.434
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 40/41 279,66 1.046.579
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 278,32 1.064.799
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 276,20 1.094.057
Iğdır Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 40/41 275,53 1.103.297
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 275,28 1.106.819
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 273,94 1.125.932
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 65/67 273,26 1.135.676
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 272,65 1.144.442
Bayburt Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 271,90 1.155.218
İstanbul Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT 2200/2255 271,34 1.163.398
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 270,75 1.172.124
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 62/64 270,52 1.175.521
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT 2800/2870 270,42 1.177.013
Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 10/10 269,39 1.192.357
Amasya Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) TYT 150/154 262,69 1.295.614
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) TYT 150/154 262,48 1.299.143
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) TYT 170/175 261,90 1.308.394
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 10/10 261,82 1.309.697
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) TYT 113/116 259,23 1.352.177
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 51/51 257,94 1.373.692
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 20/20 255,35 1.417.824
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 21/21 250,36 1.506.279
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 47/47 250,12 1.510.474
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 41/41 244,01 1.626.264
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 68/68 243,88 1.628.656
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 15/15 242,93 1.647.265
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 41/41 241,25 1.680.188
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 15/15 240,04 1.704.645
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 25/25 238,67 1.732.913
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 30/30 236,03 1.788.285
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 İndirimli) TYT 17/17 235,39 1.802.010
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 19/19 233,41 1.844.934
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 17/17 230,40 1.911.851
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 56/56 228,23 1.961.784
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 59/59 227,81 1.971.657
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 30/30 227,40 1.981.110
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 45/45 226,31 2.006.920
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 34/34 225,91 2.016.306
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 42/42 225,79 2.019.288
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) TYT 1/1 223,71 2.068.865
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 34/34 222,46 2.099.208
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 5/5 222,19 2.105.762
İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 17/17 222,17 2.106.244
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 25/25 222,05 2.109.102
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 20/20 221,88 2.113.064
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 30/30 220,63 2.143.851
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Ücretli) TYT 1/1 218,75 2.190.910
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 33/33 218,28 2.202.387
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 12/12 216,17 2.254.519
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 18/18 215,76 2.264.653
İzmir Kavram  Meslek Yüksekokulu (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 34/34 214,28 2.301.730
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 38/38 211,09 2.381.995
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 37/37 209,62 2.418.144
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 48/48 200,24 2.633.897
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 53/53 197,59 2.686.639
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 20/20 194,75 2.736.936
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 30/30 192,86 2.766.210
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 59/59 191,87 2.780.395
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 15/12   Dolmadı
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 15/8   Dolmadı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (KKTC Uyruklu) TYT 2/—   Dolmadı
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 33/24   Dolmadı
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 21/16   Dolmadı
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 18/17   Dolmadı
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