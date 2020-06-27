Tiago Pinto: 'Hala hayattayız!'

Ankaragücü'nün Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Michal Pazdan ve Tiago Pinto açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Michal Pazdan "İlk yarıda oyunun başında gol yedik, bu şanssızlıktı. Golü yedikten sonra başımızı yere eğmedik. Mücadelemize devam ettik, top oynamaya çalıştık ve o yüzden 1 puan kazandık. Bu 1 puanı hak ettik" dedi.



Tiago Pinto ise "Normalde sol bek oynuyorum ama Trabzonspor'a karşı sağ bekte oynadık. Takım için elimden geleni yaparım. Sağ bekte de kendimi rahat ve iyi hisettim. 1 puan önemliydi. Hala hayatta olduğumuzun kanıtıydı. Önemli ve değerli 1 puan aldık. Trabzonspor'u da tebrik etmek istiyorum. Buraya kadar iyi geldiler. Liderin 1 puan altındalar, tebrik ederim." diye konuştu.



