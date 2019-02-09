Kayserisporlu Tiago Lopes, Fenerbahçe'yi tek golle yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.Karşılaşma sonrası soyunma odasındaki sevincin sorulmasının üzerine Tiago Lopes, "Büyük bir maç kazanınca soyunma odasında partinin olması normal. Biz kazandık ve parti yaptık." açıklamasını yaptı.Attıkları bir golün iptal edilmesine de değinen Lopes, "İlk attığımız golde de faul olmadığını düşünüyorum. Buna rağmen hakkımızla kazandık." ifadelerini kullandı.Fenerbahçe ile ilgili de konuşan Tiago Lopes, "Fenerbahçe bulunduğu konumu hak etmiyor. Çok iyi ayakları olan Fenerbahçe'ye karşı kazandık." diyerek sözlerini noktaladı.