Tiago Lopes, Denizlispor ile sözleşmesini feshetti!

Sağ bek oyuncusu Tiago Lopes, Yukatel Denizlispor'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tiago Lopes, Denizlispor ile sözleşmesini feshetti!
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20 Mart 2021 20:27
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un kulüp asbaşkanı Ali Fırat, oyuncuları Tiago Lopes'in sözleşmesini tek taraflı feshettiğini bildirdi.

Ali Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 32 yaşındaki oyuncunun iki maaşını alamadığı için sözleşmesini tek taraflı feshettiğini ve kentten ayrıldığını duyurdu.

Portekizli oyuncu, 1 Temmuz 2019'da yeşil-siyahlı takımla 2 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.



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