Tiago Çukur yeniden Belçika'ya kiralanıyor!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı genç futbolcu Tiago Çukur'u , Belçika 2.Ligi takımlarından SK Beveren'e kiralıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tiago Çukur yeniden Belçika'ya kiralanıyor!
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06 Temmuz 2023 15:05
Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken kadrodan ayrılacak oyuncularda belli oluyor.

Geçtiğimiz yıl, Watford'dan 250 bin euro'ya kadroya katılan ve daha sonra Belçika 2.Ligi'ne kiralanan Tiago Çukur yeniden Belçika'ya gidiyor.

2.Lig ekibi SK Beveren, 20 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için oyuncu ve kulüple anlaşmaya vardı.

Tiago Çukur sağlık kontrollerinden geçmek için Belçika'ya gitti. 



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