Tiago Çukur yeniden Belçika'ya kiralanıyor!

Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken kadrodan ayrılacak oyuncularda belli oluyor.
Geçtiğimiz yıl, Watford'dan 250 bin euro'ya kadroya katılan ve daha sonra Belçika 2.Ligi'ne kiralanan Tiago Çukur yeniden Belçika'ya gidiyor.
2.Lig ekibi SK Beveren, 20 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için oyuncu ve kulüple anlaşmaya vardı.
Tiago Çukur sağlık kontrollerinden geçmek için Belçika'ya gitti.
Geçtiğimiz yıl, Watford'dan 250 bin euro'ya kadroya katılan ve daha sonra Belçika 2.Ligi'ne kiralanan Tiago Çukur yeniden Belçika'ya gidiyor.
2.Lig ekibi SK Beveren, 20 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için oyuncu ve kulüple anlaşmaya vardı.
Tiago Çukur sağlık kontrollerinden geçmek için Belçika'ya gitti.