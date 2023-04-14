Tiago Çukur formunu yükseltti

Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan genç forvet Tiago Çukur, son 2 maçta 3 gol atarak formunu yükseltti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Tiago Çukur formunu yükseltti
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14 Nisan 2023 12:32
Belçika 2. Lig ekiplerinden Dender'in Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Tiago Çukur, son maçlarda attığı gollerle dikkat çekti. Tiago, normal sezonda 17 mücadelede 2 kez gol sevinci yaşayabilmişti.

20 yaşındaki oyuncu, ligde kalma Play-Off'unda ise son 2 maçta 3 defa ağları havalandırdı. Dender bu karşılaşmaları kazanarak bitime 4 hafta kala düşme hattı olan son sırayla arasındaki puan farkını 11'e yükseltti ve ligde kalmayı büyük ölçüde garantiledi.



 
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