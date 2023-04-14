Tiago Çukur formunu yükseltti

Belçika 2. Lig ekiplerinden Dender'in Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Tiago Çukur, son maçlarda attığı gollerle dikkat çekti. Tiago, normal sezonda 17 mücadelede 2 kez gol sevinci yaşayabilmişti.20 yaşındaki oyuncu, ligde kalma Play-Off'unda ise son 2 maçta 3 defa ağları havalandırdı. Dender bu karşılaşmaları kazanarak bitime 4 hafta kala düşme hattı olan son sırayla arasındaki puan farkını 11'e yükseltti ve ligde kalmayı büyük ölçüde garantiledi.