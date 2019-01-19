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THY'nin yeni yüzü Nagatomo

Nagatomo ülkesinde Türkiye'yi tanıtacak. Geçen yılın ilk 11 ayında Türkiye'yi 75 binin üzerinde Japon vatandaşı ziyaret etmişti..

Kaynak: Takvim
THY'nin yeni yüzü Nagatomo
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19 Ocak 2019 09:57
Türk Hava Yolları (THY), bu yıl, 1989'da Japonya'ya başlattığı seferlerin 30'uncu yılını kutlayacak.

Japonya'da 2019'un 'Türkiye Yılı' ilan edilmesiyle birlikte bu ülkedeki yolculara yönelik tanıtım faaliyetlerine hız verecek olan THY, Japon Milli Takımı'nda da forma giyen Galatasaraylı futbolcu Yuto Nagatomo ile 1 yıllık sponsorluk anlaşması yaptı.

Nagatomo, THY ile geçen yıl sponsorluk anlaşması imzalayan profesyonel Japon golfçü Hideto Tanihara ile birlikte THY'nin bu ülkedeki marka ve tanıtım elçisi olacak. THY futbolcuya seyahatlerinde destek verecek..

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