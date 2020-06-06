Thy yurtdışı uçuşlar ne zaman başlıyor? Yurtdışı uçuşlar başladı mı?

THY yurtdışı uçuşlar ne zaman başladığına dair aramalar sıklaşmış durumda. Koronavirüs önlemleri sebebiyle yurtdışı uçuşlar durdurulmuştu ve THY yurtdışı uçuşlar ne zaman, yurtdışı uçuşlar başladı mı bilgilerine ihtiyaç duyuluyor. Normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber, yurt içi uçuşları 1 Haziran tarihi itibariyle açıldı. Yurt dışı uçak seferlerinin başlayacağı tarihle ilgili açıklama Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi 10 Haziran sonrasını işaret etmişti.

06 Haziran 2020 05:51
Thy yurtdışı uçuşlar ne zaman başlıyor? Yurtdışı uçuşlar başladı mı?
THY yurtdışı uçuşları konusunda bir çok bilgi bulunuyor ve araştırmalar sürüyor. Yurtdışı uçuşları başladı mı bilgisine ulaşmak için derlediğimiz haberimizde son gelişmeleri takip edebilirsiniz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Haziran'da kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferleri başlatmayı planlıyoruz. Uçuşların karşılıklı açılması için 15 ülke ile ön mutabakat yapıldı.' dedi.
HANGİ ÜLKELERE UÇUŞLAR AÇILDI?

İlk aşamada, dış hat uçuşlarının karşılıklı açılması ile ilgili 15 ülke ile ön mutabakat yapıldığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Dış hat uçuşlar için 92 ülke ile işbirliğimiz devam ediyor. Kuruluşlar ve muhatap ülkeler ile uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması noktasında görüşüyoruz. Halihazırda dış hat uçuşların karşılıklı açılması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avusturya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan, Arnavutluk, Beyaz Rusya (Belarus), Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Özbekistan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudan ve İtalya ile mutabakat sağladık." ifadelerini kullandı.



Bakan Karaismailoğlu, Haziran ayında kademeli olarak başlatılacak dış hat uçuşlarına ilişkin şu detayları paylaştı: "10 Haziran tarihi itibariyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan,*15 Haziran tarihi itibariyle, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan,*20 Haziran tarihi itibariyle, Hollanda, Kazakistan,*22 Haziran tarihi itibariyle, Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ,Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya ve *25 Haziran tarihi itibariyle Belçika.

DIŞ HAT UÇUŞLARI İLE İLGİLİ THY GENEL MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, dış hat uçuşlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bilal Ekşi'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle;

Haklı olarak DIŞ HAT uçuşlarını soruyorsunuz. Önce teknik bir açıklama:

1) Dünyada BÜTÜN HAVAYOLLARI rezervasyon sistemleri, 330 veya 350 gün ilerisine kadar rezervasyon yapmak zorundadırlar.

2) Normal zamanda YAZ-KIŞ tarifesi belirlenir ve rezervasyon sistemine yüklenir.

3) Şu anda DIŞ HAT UÇUŞLARI 10 Haziran'a kadar Covid salgını sebebi ile OTORITELER tarafından DURDURULMUŞTUR.

4) Rezervasyon sisteminde 10 Haziran'dan itibaren gözüken uçuşlar tüm havayolları uygulamasında olduğu gibi en az 6 ay önce konulan, konmak zorunda olan tarifedir.



5) DIŞ HATLARIN yakında KADEMELİ OLARAK başlayacağı ÜMİDİNİ biz de taşıyoruz. Ulusal otoritelerimiz yanında sefer için KARŞI DEVLETLERİN DE izni gerekmektedir. Bu İzinler günlük takip edilmektedir. Emin olun biz herkesten daha fazla DIŞ HAT uçuşlarının açılmasını arzu ediyoruz.

6) Dış Hat uçuşlar genel olarak açıldığında:

a- hangi ülkelere izin verildiği;

b-hangi ülkelerin bize izin verdiği;

c-tarihin ne olduğu;

belli olacak ve ona göre tarifeye son hali verilecek ve bu duruma göre zorunlu tarife değişikliği yapılacaktır.

Sevgili Yolcularımız, Tüm bu süreçlerin hepinizi, hepimizi çok yorduğunun farkındayız. Dünya havacılık tarihinde inanılmaz bir krizi beraber yaşıyoruz. Aşırı belirsizliklerin olduğu bir ortamı inşaallah aşmak üzereyiz. Lütfen bir süre daha sabrınızı istirham ediyoruz.

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