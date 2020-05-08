THY uçuşlar ne zaman başlayacak?

THY uçuşları koronavirüs sebebiyle bir süredir durmuştu. Ne zaman THY uçuşları başlayacak sorusu tüm Türkiye'nin merak etiği bir konu. Bu konuda yapılan açıklamalar THY'nin uçuşlara iç hat uçuşları, dış hat uçuşları gibi bilgiler her zaman devam edeceğe benziyor. Türk Hava Yolları (THY) tüm iç ve dış hat seferlerinin ertelendiği tarihi yeniden revize etti. THY'den yapılan açıklamada koronavirüs nedeniyle daha önce 20 Mayıs tarihine kadar alınan uçuş yasağı 28 Mayıs'a ertelendi. Yapılan açıklamada Koronavirüs salgını nedeniyle ertelemenin gerçekleştiği belirtilirken, 28 Mayıs tarihinin yasağı kapsamadığı belirtildi.Henüz kesinleşmiş bir tarih yok. Devlet otoriteleri onay vermeden de olamaz. Onay için rakamlar ve süreç izlenecek.Ancak bahsedilen tarihler için iç hatlar ve dış hatlarda 10-15 kadar noktaya bilet satışları başlamış.Havalimanlarına girişte Covid testi uygulaması gündeme gelebilir. Hastalığı geçirmiş olanlara bir belge verilmesi ve bu virüsü taşımadığına dair bir sağlık karnesi oluşturulması da gündemde. Bu karne uluslararası uçuşlarda pasaport gibi yanımızda taşımamız gereken bir belge olacak. Yurtdışı uçuşların açılması karşılıklı ilerlemesi gereken bir süreç. Uçulacak ülkenin de size hava sahasını açması, bilgi ve riskleri paylaşması gerekiyor.Orta koltuk boş da bırakılsa arada 1,5 metre olmuyor Nagehan Hanım, uçakta sosyal mesafe kuralına boş koltukla da uyulamaz. Üstelik orta koltuğun boş kalması demek uçağın ancak yüzde 66'sının satılabilmesi demek. Bunun maliyeti ile baş etmek mümkün değil. Zaten dünyada da buna sıcak bakan havayolu yok denecek kadar az. Böyle bir ek maliyeti yolculara yükleyemeyiz.Tüm yolcular ve uçuş görevlileri için maske ve göz siperliği zorunlu olacak, görevliler için eldiven şartı da getirilecek. İç hatlarda ikramlar da kaldırılıyor.Kısacası önümüzdeki en az 2-3 yıl bildiğimiz, alıştığımız anlamda seyahat ve uçak kavramlarını unutalım. Çok zor bir süreç bizi bekliyor.Üç aylık düzenlenen uçuş planlamasına göre, Haziran ayında yurt dışına 19 ülkeye 23 noktada haftalık 75 frekans uçuş gerçekleştirilecek. Bu noktalar Kanada Toronto, Kazakistan Almatı, Afganistan Kabil, Japonya Tokyo, Çin Şanghay, Güney Kore Seul, Singapur, Danimarka Kopenhag, İsveç Stockholm, Norveç Oslo, Almanya'da Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya Viyana, Hollanda Amsterdam, Belçika Brüksel, Beyaz Rusya Minsk, Gürcistan Tiflis, Lübnan Beyrut, Kuveyt ve İsrail Tel-Aviv seferlerini icra etmeyi planlıyor.Haziran ayında yurt dışı uçuşlarına başlamayı planlayan Türk Hava Yolları Temmuz ve Ağustos ayında ise uçuşlarını arttıracak. Yapılan planlamaya göre THY Temmuz ayında 74 ülke ve 103 noktaya haftalık 572 frekans, Ağustos ayında ise 98 ülke 160 noktaya 937 frekans uçuş yapmayı planladı. Böylelikle uçuşlar üç aylık dönemde kademeli olarak arttırılacak.