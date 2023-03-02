THY, set vermeden yarı finale yükseldi!

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Fransa'nın Volley Mulhouse ekibini 3-0 yendi.
Eşleşmede deplasmanda oynanan ilk maçı da 3-0 kazanan Türk Hava Yolları, kupada yarı finale yükseldi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Nicholas Hedeford (İngiltere), Markus Edholm (İsveç)
Türk Hava Yolları: Çağla Akın, Kingdon, Dicle Babat, Van Ryk, Orthmann, Maglio (Buse Kayacan, Polen Ünver, Şeyma Ercan, Zeynep Demirel, Ada Germen, Özlem Tuğral)
Volley Mulhouse: Anna Haak, Olinga Andela, Oliveira, Coneo, Paradzik, Mayer (Soldner, Van Avermaet, Schmit)
Setler: 25-19, 25-22, 25-22
Süre: 83 dakika (25, 30, 28)
Eşleşmede deplasmanda oynanan ilk maçı da 3-0 kazanan Türk Hava Yolları, kupada yarı finale yükseldi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Nicholas Hedeford (İngiltere), Markus Edholm (İsveç)
Türk Hava Yolları: Çağla Akın, Kingdon, Dicle Babat, Van Ryk, Orthmann, Maglio (Buse Kayacan, Polen Ünver, Şeyma Ercan, Zeynep Demirel, Ada Germen, Özlem Tuğral)
Volley Mulhouse: Anna Haak, Olinga Andela, Oliveira, Coneo, Paradzik, Mayer (Soldner, Van Avermaet, Schmit)
Setler: 25-19, 25-22, 25-22
Süre: 83 dakika (25, 30, 28)
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