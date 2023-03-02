THY, set vermeden yarı finale yükseldi!

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Fransa'nın Volley Mulhouse ekibini 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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THY, set vermeden yarı finale yükseldi!
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02 Mart 2023 00:16
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Fransa'nın Volley Mulhouse ekibini 3-0 yendi.

Eşleşmede deplasmanda oynanan ilk maçı da 3-0 kazanan Türk Hava Yolları, kupada yarı finale yükseldi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Nicholas Hedeford (İngiltere), Markus Edholm (İsveç)

Türk Hava Yolları: Çağla Akın, Kingdon, Dicle Babat, Van Ryk, Orthmann, Maglio (Buse Kayacan, Polen Ünver, Şeyma Ercan, Zeynep Demirel, Ada Germen, Özlem Tuğral)

Volley Mulhouse: Anna Haak, Olinga Andela, Oliveira, Coneo, Paradzik, Mayer (Soldner, Van Avermaet, Schmit)

Setler: 25-19, 25-22, 25-22

Süre: 83 dakika (25, 30, 28)

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