THY satılacak mı? THY, BOTAŞ, KOZA satılacak mı 2023?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TBMM'deki Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki ek bütçe görüşmelerinde muhalefet partilerinin milletvekillerinden gelen sorulara cevap verdi. Yılmaz THY'nin satılacağı iddialarına da yanıt verdi. İşte Yılmaz'ın açıklamaları...Bunun üzerine Yeşil Sol Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'nin 'Yeni bir özelleştirme var mı bu görüşmelerde?' sorusuna Yılmaz, "Bakın, ben açık söyledim, ağırlıklı olarak doğrudan yabancı sermaye yatırımları, proje bazlı destekler. Burada özel sektörü de ihmal etmiyoruz. Özel sektörün de talepleri varsa onları da bir sistematik içinde elbette karşı tarafa iletiyoruz. Gerisi kurumların kendi görüşmelerinde kendi somut işbirliklerine kalmış bir şey'' diye cevap verdi. Tiryaki'nin, 'Türk Hava Yolları gibi bazı kuruluşların satışından bahsediliyor da' sözlerine Yılmaz, "Öyle bir şey söz konusu değil, dezenformasyon bahsettiğiniz. Ben de basında gördüm, öyle bir şey söz konusu değil" ifadelerini kullandı.