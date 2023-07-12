Haber Tarihi: 12 Temmuz 2023 10:08 - Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2023 10:08

THY satılacak mı? THY, BOTAŞ, KOZA satılacak mı 2023?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'THY, BOTAŞ, KOZA satılacak' iddialarına yanıt verdi. TBMM'deki Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki ek bütçe görüşmelerinde muhalefet partilerinin milletvekillerinden gelen sorulara cevap verdi. Peki, THY satılacak mı? THY, BOTAŞ, KOZA satılacak mı 2023?

THY satılacak mı? THY, BOTAŞ, KOZA satılacak mı 2023?
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TBMM'deki Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki ek bütçe görüşmelerinde muhalefet partilerinin milletvekillerinden gelen sorulara cevap verdi. Yılmaz THY'nin satılacağı iddialarına da yanıt verdi. İşte Yılmaz'ın açıklamaları...
THY SATILACAK MI?

Bunun üzerine Yeşil Sol Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'nin 'Yeni bir özelleştirme var mı bu görüşmelerde?' sorusuna Yılmaz, "Bakın, ben açık söyledim, ağırlıklı olarak doğrudan yabancı sermaye yatırımları, proje bazlı destekler. Burada özel sektörü de ihmal etmiyoruz. Özel sektörün de talepleri varsa onları da bir sistematik içinde elbette karşı tarafa iletiyoruz. Gerisi kurumların kendi görüşmelerinde kendi somut işbirliklerine kalmış bir şey'' diye cevap verdi. Tiryaki'nin, 'Türk Hava Yolları gibi bazı kuruluşların satışından bahsediliyor da' sözlerine Yılmaz, "Öyle bir şey söz konusu değil, dezenformasyon bahsettiğiniz. Ben de basında gördüm, öyle bir şey söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

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