Pegasus Uçak Bileti İptali, Değişikliği ve Flypgs Açığa Alma İşlemleri

Pegasus bilet iptali ve değişikliği nasıl yapılır? Pegasus Hava Yollarının İptal ve Değişiklikle ilgili 28 Mart 2020 tarihinde yaptığı duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz :



https://www.flypgs.com/basin-odasi/duyurular/duyuru-detay/koronavirus-covid-19-nedeniyle-iptal-olan-seferlerin-bilet-islemleri-hk



NOT: Pegasus uçak bileti iptali işlemleriniz için 0 (850) 250 67 02'yi arayabilirsiniz.



İç Hatlar Promosyon (G/P) Ücret Sınıflarında Bilet İptali ve Değişikliği Pegasus hava yolu şirketinden promosyon sınıflı bir bilet aldıysanız uçuşunuza 2 saat ve 2 saatten fazla bir süre kaldığında bilet değişikliğinde 55 TL işlem ücreti uygulanmaktadır. 2 saatten az bir süre kaldığı durumda biletinizde herhangi bir değişiklik gerçekleşmeyecektir. Biletinizi iptal etmek istediğinizde ise uçuşunuza 12 saat ve 12 saatten fazla bir süre kaldığında tarafınıza herhangi bir ücret iadesi gerçekleşmeyecektir. Yine 12 saatten az bir süre kaldığında da ücret iadesi yapılmamaktadır.



İç Hatlar Standart ( U/T/Z/V/X/S/N/K/H/M/L/B/Y) Ücret Sınıflarında Bilet İptali ve Değişikliği Pegasus havayolu firmasından standart sınıflı bir uçak bileti satın aldığınızda uçuş değişikliğini uçuşa 2 saat ve 2 saatten fazla kaldığı zamanda gerçekleştirmek istediğinizde tarafınızdan 75 TL işlem bedeli talep edilmektedir. Uçuşunuza 2 saatten az bir süre kaldığında biletinizle ilgili hiçbir değişikliğe izin verilmeyip tarafınıza iade gerçekleştiremezsiniz. Biletinizi iptal ettirmek istediğinizde ise uçuşunuza 12 saat ve 12 saatten fazla bire süre kaldığı durumda 95 TL işlem bedeli talep edilmektedir. Uçuşunuza 12 saatten az bir süre kalan durumlarda tarafınıza herhangi bir iade gerçekleşmemektedir.



İç Hatlar Business Flex Sınıf Bilet İptali ve Değişikliği Bussiness Flex sınıf olarak satın aldığınız biletinizde uçuşunuza 2 saat kalana dek yapacağınız bilet iptal ve değişikliklerde herhangi bir işlem ücreti tarafınızdan talep edilmemektedir. Biletinizi iptal ettirmek istediğinizde bilet hizmet bedeli hariç tüm tutarlar tarafınıza iade edilmektedir. Uçuşunuza 2 saat kala biletinizde iptal ya da değişiklik yapmak istediğinizde ise tarafınıza sadece havaalanı vergisi iade edilmektedir. İç Hatlar Süper Eko Paket, Eko paket, Avantaj Paket sınıflarından alınan uçak biletinizi iptal ettirmek istediğinizde tarafınıza Yakıt Harcı tutarı İadesi yapılmayacaktır. Bu sınıflardan aldığınız biletlerde değişiklik yapmak istediğinizde ise uçuşunuza 2 saat ve 2 saatten fazla zaman kaldığı durumlarda tarafınızdan kesilen bir Yakıt Harcı tutarı var ise size geri iade edilecektir. Uçuşa 2 saatten az kalan durumlarda biletinizde değişiklik yapmak isterseniz size yakıt harcı iade edilmeyecektir.



Dış Hatlar Promosyon (G) Ücret Sınıflarında Bilet İptali ve Değişikliği Uçuşunuza 2 saat ve daha fazla süre kaldığında biletinizle ilgili bir değişiklik yapmak isterseniz sizden 25 EUR işlem bedeli talep edilmektedir. 2 saatten az bir süre kaldığında ise tarafınıza herhangi bir işlem iadesi yapılmayıp değişiklik gerçekleştiremezsiniz. Aldığınız biletin uçuş zamanına 72 saatten az bir süre kaldığı bir durumda biletinizi iptal ettirmek istediğinizde tarafınıza herhangi bir ücret iadesi yapılmamaktadır.



Dış Hatlar Promosyon (P/U/T/Z/V) Ücret Sınıflarında Bilet İptali ve Değişikliği Uçuşunuza 2 saat ve daha fazla bire süre kaldığında biletiniz üzerinde değişiklik yapmak istediğiniz durumda tarafınızdan 50 EUR işlem bedeli talep edilecektir. 2 saatten az bir süre varken değişiklik yapmak isterseniz ise değişiklik yapamayıp, herhangi bir ücret iadesi de alamazsınız. Biletinizi iptal ettirmek istediğinizde herhangi bir ücret iadesi tarafınıza yapılmamaktadır.



Dış Hatlar Standart (X/S/N/K/M/L/B/Q/Y) Ücret Sınıflarında Bilet İptali ve Değişikliği Uçuşunuza 2 saatten az bir süre varken biletinizde değişiklik yapmak istediğiniz takdirde sizden 50 EUR işlem bedeli talep edilmektedir. 2 saatten az kalan durumlarda herhangi bir değişiklik yapılamaz. Uçak biletinizi iptal ettirmek istediğinizde ise uçuşunuza 72 saatten fazla bir süre kaldığında tarafınızdan 65 EUR işlem bedeli talep edilir. 12 saatten az süre kaldığında ücret iadesi alamazsınız.12- 72 arası iptal talebinizde ise sizden 85 EUR işlem bedeli istenmektedir.



Pegasus hava yolu şirketinden promosyon sınıflı bir bilet aldıysanız uçuşunuza 2 saat ve 2 saatten fazla bir süre kaldığında bilet değişikliğinde 55 TL işlem ücreti uygulanmaktadır. 2 saatten az bir süre kaldığı durumda biletinizde herhangi bir değişiklik gerçekleşmeyecektir. Biletinizi iptal etmek istediğinizde ise uçuşunuza 12 saat ve 12 saatten fazla bir süre kaldığında tarafınıza herhangi bir ücret iadesi gerçekleşmeyecektir. Yine 12 saatten az bir süre kaldığında da ücret iadesi yapılmamaktadır.Pegasus havayolu firmasından standart sınıflı bir uçak bileti satın aldığınızda uçuş değişikliğini uçuşa 2 saat ve 2 saatten fazla kaldığı zamanda gerçekleştirmek istediğinizde tarafınızdan 75 TL işlem bedeli talep edilmektedir. Uçuşunuza 2 saatten az bir süre kaldığında biletinizle ilgili hiçbir değişikliğe izin verilmeyip tarafınıza iade gerçekleştiremezsiniz. Biletinizi iptal ettirmek istediğinizde ise uçuşunuza 12 saat ve 12 saatten fazla bire süre kaldığı durumda 95 TL işlem bedeli talep edilmektedir. Uçuşunuza 12 saatten az bir süre kalan durumlarda tarafınıza herhangi bir iade gerçekleşmemektedir.Bussiness Flex sınıf olarak satın aldığınız biletinizde uçuşunuza 2 saat kalana dek yapacağınız bilet iptal ve değişikliklerde herhangi bir işlem ücreti tarafınızdan talep edilmemektedir. Biletinizi iptal ettirmek istediğinizde bilet hizmet bedeli hariç tüm tutarlar tarafınıza iade edilmektedir. Uçuşunuza 2 saat kala biletinizde iptal ya da değişiklik yapmak istediğinizde ise tarafınıza sadece havaalanı vergisi iade edilmektedir. İç Hatlar Süper Eko Paket, Eko paket, Avantaj Paket sınıflarından alınan uçak biletinizi iptal ettirmek istediğinizde tarafınıza Yakıt Harcı tutarı İadesi yapılmayacaktır. Bu sınıflardan aldığınız biletlerde değişiklik yapmak istediğinizde ise uçuşunuza 2 saat ve 2 saatten fazla zaman kaldığı durumlarda tarafınızdan kesilen bir Yakıt Harcı tutarı var ise size geri iade edilecektir. Uçuşa 2 saatten az kalan durumlarda biletinizde değişiklik yapmak isterseniz size yakıt harcı iade edilmeyecektir.Uçuşunuza 2 saat ve daha fazla süre kaldığında biletinizle ilgili bir değişiklik yapmak isterseniz sizden 25 EUR işlem bedeli talep edilmektedir. 2 saatten az bir süre kaldığında ise tarafınıza herhangi bir işlem iadesi yapılmayıp değişiklik gerçekleştiremezsiniz. Aldığınız biletin uçuş zamanına 72 saatten az bir süre kaldığı bir durumda biletinizi iptal ettirmek istediğinizde tarafınıza herhangi bir ücret iadesi yapılmamaktadır.Uçuşunuza 2 saat ve daha fazla bire süre kaldığında biletiniz üzerinde değişiklik yapmak istediğiniz durumda tarafınızdan 50 EUR işlem bedeli talep edilecektir. 2 saatten az bir süre varken değişiklik yapmak isterseniz ise değişiklik yapamayıp, herhangi bir ücret iadesi de alamazsınız. Biletinizi iptal ettirmek istediğinizde herhangi bir ücret iadesi tarafınıza yapılmamaktadır.Uçuşunuza 2 saatten az bir süre varken biletinizde değişiklik yapmak istediğiniz takdirde sizden 50 EUR işlem bedeli talep edilmektedir. 2 saatten az kalan durumlarda herhangi bir değişiklik yapılamaz. Uçak biletinizi iptal ettirmek istediğinizde ise uçuşunuza 72 saatten fazla bir süre kaldığında tarafınızdan 65 EUR işlem bedeli talep edilir. 12 saatten az süre kaldığında ücret iadesi alamazsınız.12- 72 arası iptal talebinizde ise sizden 85 EUR işlem bedeli istenmektedir.

Thy bilet iptali ve değişikliği nasıl yapılır? Türk Hava Yolları tarafından Coronavirüs nedeniyle iptal, değişiklik ve açığa alma ile ilgili yapılan son duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Türk Hava Yolları iptal edilen seferler hakkında bilgiler: https://www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/coronavirus-salgini/iptal-seferlerTürk Hava Yolları uçuşunuzun güncel durumunu öğrenmek için: https://www.turkishairlines.com/tr-tr/ucak-bileti/ucus-durumuNOT: Türk Hava Yolları uçak bileti iptali işlemleriniz için 444 0 849 'u arayabilirsiniz.Türk Hava Yolları, uçak bilet iptal ve değişiklik işlemlerini aldığınız biletin sınıfına göre ayrı olarak işlem yapmaktadır. Aşağıda Ecofly, ExtraFly, PrimeFly, Business Esnek olarak THY'nin bilet iptal ve değişiklik koşullarını bulabilirsiniz.EcoFly sınıflı uçak biletiniz üzerinde uçuşunuza son 1 saat kala herhangi bir değişiklik işlemi gerçekleştiremezsiniz. Uçuşunuza son 12 saat kala biletiniz üzerinde değişiklik yapmak isterseniz 150 TL karşılığında değişiklik yapabilirsiniz. Kıbrıs Ercan Havalimanı uçuşunuza 12 saat kala yapmak istediğiniz değişikli ücreti ise 180 TL'dir. Uçuş saatinize 12 saatten fazla bir zaman kaldıysa biletiniz üzerinde yapacağınız değişiklik ücreti ise 100 TL olarak fiyatlandırılmıştır. Yine 12 saatten fazla Kıbrıs uçuşunuzdaki değişikliği ise 130 TL ödeyerek gerçekleştirebilirsiniz. İç Hatlar uçuş biletiniz yine iç hatlar uçuş bileti ile değişiklik yapılabilir. İç hatlar uçuşunuzu başka bir dış hatlar uçuşu ile değiştiremezsiniz. Anadolujet THY Aktarmalı uçuş değişikliklerinde THY kuralları geçerlidir. Economi sınıf aldığınız bileti uçuş başlayana kadar Business bilet sınıfına yükseltebilir. Aradaki fiyat farkı yolcudan talep edilir bu değişiklik işlemi için ekstradan ücret talep edilmez. Bilet iptal durumunda ise EcoFly bilet sınıfında hiçbir koşulda yolcu tarafına biletleme servis ücreti iadesi gerçekleşmez. Son bir saat kalmış uçuşunuzun iptal ve iadesi yoktur. Uçuşunuza 12 saatten fazla zaman kaldığı durumlarda iptal ve iade işlemlerinizde 150 TL ücret kesintisi gerçekleştirilir.ExtraFly sınıfı biletinizde uçuşunuza son 1 saat kala herhangi bir değişiklik gerçekleştiremezsiniz. Uçuşunuza 12 saat kaldıysa yapacağınız değişiklik karşılığında 100 TL ücret talep edilmektedir. Kıbrıs Ercan Havalimanı uçuşunuzda ise bu ücret 130 TL olarak fiyatlandırılmıştır. Şayet uçuşunuza 12 saatten fazla bir süre kaldıysa bilet üzerindeki değişiklik 50 TL olarak Fiyatlandırılırken Kıbrıs uçuşunuz için ise bu rakam 80 TL'dir. Uçuşunuzu iptal etmek isteme durumunda ise biletleme servis ücreti kesinlikle iade edilemez ve uçağın kalkmasına 1 saat kala biletinizi iptal ve iade şansınız bulunmamaktadır. Uçuşunuza 12 saat kaldığında iptal ve iade etmek isterseniz o zaman almış olduğunuz biletin fiyatı üzerinden %40 tutarında bir kesinti gerçekleşmektedir. Biletleme servis ücreti de kesildikten sonra kalan tutar tarafınıza iade edilmektedir. Uçuşunuza 12 saatten fazla bir süre kaldığında iptal ettirmek istediğiniz durumda ise bilet fiyatınızdan 100 TL ücret kesintisi ve biletleme servis ücret kesintisi yapılarak kalan meblağ tarafınıza iade edilir.PrimeFly sınıfı bir uçuş biletine sahipseniz biletiniz üzerindeki yapmak istediğiniz değişiklikten hiçbir koşulda sizden ücret talep edilmemektedir. PrimeFly olarak aldığınız uçak bileti iptalinde, uçuşunuza 12 saat kala bilete ödediğiniz tutardan 90 TL ve biletleme servis ücreti kesilerek geri kalan tutar tarafınıza iade edilir. Uçuşunuza 12 saatten fazla bir süre kaldığı zaman, biletiniz iptal ettirmek istediğinizde ise sizden herhangi bir tutar kesilmeden tarafınıza ödediğiniz meblağın tamamı iade edilmektedir.Business Esnek sınıfında bir bilete sahipseniz biletiniz üzerindeki değişiklik uçuşunuza son 1 saat kala gerçekleştirilemez. Uçuşunuza 12 saat kala yapacağınız bilet değişikliğinde 150 TL kesinti gerçekleştirilir. Kıbrıs uçuşunuzda ise bu tatar 200 TL tutarındadır. Uçuşunuza 12 saatten fazla bir süre kala biletinizde değişiklik yapmak istediğinizde ise sizden herhangi bir ücret kesintisi gerçekleştirilmez. Business Esnek bilet iptal iade şartları ise uçuşunuza 1 saat kala tarafınıza herhangi bir para iadesi gerçekleşmezken, 12 saat kala aldığınız bilet tutarından 200 TL ve biletleme servis ücret kesintisi yapılarak kalan tutar tarafınıza iade edilir. 12 saatten fazla süre kaldığı durumda biletinizi iptal ettirmek istediğinizde ise tarafınızdan herhangi bir kesinti yapılmadan ödediğiniz tutarın tamamı iade edilmektedir.