THY'nin İstanbul-Buenos Aires uçağında Dünya Kupası finali heyecanı

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Buenos Aires tarifeli seferinde uçak içi eğlence sistemi ile 2022 FIFA Dünya Kupası final maçını izleyen Arjantinli taraftarlar, Atlas Okyanusu üzerindeyken büyük sevinç yaşadı.



Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın finali Arjantin ile Fransa arasında oynanırken, THY yolcuları "TK-15 İstanbul-Buenos Aires" seferinde uçak içi eğlence sistemleri ayrıcalığıyla bu heyecana ortak oldu.



Karşılaşma öncesi kaptan pilot Çetin Siyah, "Değerli misafirlerimiz, Arjantin-Fransa arasında oynanacak olan Dünya Kupası final maçı heyecanını, uçak içi eğlence sistemi ayrıcalığıyla canlı olarak takip edebileceksiniz. THY ailesi olarak sizlere bu ayrıcalığı sunmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Bol gollü ve keyifli bir maç izlemenizi temenni ederim. İyi uçuşlar." anonsunu yaptı.



Maç sonucunda ise ülkelerinin kupayı kazanmasıyla büyük mutluluk yaşayan Arjantinli taraftarlar, Atlas Okyanusu üzerinde zaferlerini kutladı.



THY Basın Müşavirliğinden paylaşılan görüntülerde, uçakta bulunan Arjantinli taraftarların sevinci yer aldı.



