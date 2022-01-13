THY, Kuzayboru'ya set vermedi!

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu 3-0 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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THY, Kuzayboru'ya set vermedi!
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13 Ocak 2022 22:36
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında Türk Hava Yolları, Kuzeyboru ile karşılaştı.

Mücadeleyi Türk Hava Yolları 3-0 kazandı.

Türk Hava Yolları, yarı finalde VakıfBank ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Sadettin Deneri, Recep Karakoç

Türk Hava Yolları: Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan, Bahar Guidetti, Carlini, (Berin Yıldırım, Polen Ünver, Ada Germen, İrem Çor)

Kuzeyboru: Vanjak, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Sabriye Dikmen, Arelya Karasoy, (Dilek Kınık, Hande Korkut, Ezgi Akyaldız, Elif Boran, Simay Gazi, Işıl Öz)

Setler: 25-16, 25-22, 25-19

Süre: 77 dakika (24, 27, 26)

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