THY, İlbank'a set vermedi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Türk Hava Yolları, İlbank'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
THY, İlbank'a set vermedi
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22 Eylül 2020 21:08
Türk Hava Yolları, İlbank'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.
 Salon: TVF Başkent

Hakemler: Aysim Erginay, Ali Sarıkuzu

İlbank: Birgül Parlak, Sinead, Mori, Yaprak Erkek, Ceren Karagöl, Yağmur Karaoğlu (Ceren Önal, Ezgi Arslan, Tuğçe Öcal, Yasemin Özel)  

Türk Hava Yolları: Santana, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Carlini (Berin Yıldırım, Özge Nur Çetiner, Ada Germen, Gökbudak Aydınlar)  

Setler: 19-25, 17-25, 22-25

Süre: 85 dakika (28, 26, 31)



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