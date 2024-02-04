THY, evinde rakibine şans vermedi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Türk Hava Yolları, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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THY, evinde rakibine şans vermedi
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04 Şubat 2024 16:36
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Türk Hava Yolları, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Aylin Turnaoğlu

Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Duarte, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Carneiro, Kübra Akman, Derya Güç, Vasilantonaki, Şeyma Ercan)

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Hande Korkut, Aslıhan Kılıç, Markova, Ceren Karagöl, Samedy, Micaya (Derya Çayırgan, Burcu Yönder, Guerra, Buket Yılmaz)

Setler: 27-25, 25-17, 25-20

Süre: 79 dakika (30, 26, 23)

 

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