THY, evinde rakibine şans vermedi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Türk Hava Yolları, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Aylin Turnaoğlu
Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Duarte, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Carneiro, Kübra Akman, Derya Güç, Vasilantonaki, Şeyma Ercan)
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Hande Korkut, Aslıhan Kılıç, Markova, Ceren Karagöl, Samedy, Micaya (Derya Çayırgan, Burcu Yönder, Guerra, Buket Yılmaz)
Setler: 27-25, 25-17, 25-20
Süre: 79 dakika (30, 26, 23)
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Aylin Turnaoğlu
Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Duarte, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Carneiro, Kübra Akman, Derya Güç, Vasilantonaki, Şeyma Ercan)
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Hande Korkut, Aslıhan Kılıç, Markova, Ceren Karagöl, Samedy, Micaya (Derya Çayırgan, Burcu Yönder, Guerra, Buket Yılmaz)
Setler: 27-25, 25-17, 25-20
Süre: 79 dakika (30, 26, 23)