THY Euroleauge'de, Final Four heyecanı başlıyor!

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonu, Litvanya'da belli olacak.



Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenecek organizasyonda İspanya'dan Barcelona ile Real Madrid, Yunanistan'dan Olympiakos ve Fransa'dan Monaco, 2022-2023 sezonunun en büyüğü olabilmek için mücadele edecek.



Zalgirio Arena'nın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final'in ilk gününde yarı final maçları oynanacak.



Bu maçlarda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, finale yükselecek. Parkeden mağlup ayrılan ekipler ise üçüncülük mücadelesi oynayacak. Organizasyonda final ve üçüncülük karşılaşmaları 21 Mayıs Pazar günü yapılacak.



Maç programı şu şekilde;



19 Mayıs Cuma



18.00 Olympiakos-Monaco



21.00 Barcelona-Real Madrid



21 Mayıs Pazar:



17.00 Üçüncülük maçı



20.00 Final



9 YIL SONRA TÜRK TAKIMI YOK



Dörtlü Final'de 9 sene sonra Türk takımları mücadele edemeyecek.



THY Avrupa Ligi'nde 2015, 2016, 2017 ve 2018'de Fenerbahçe, 2021 ve 2022'de ise Anadolu Efes son 4 takım arasında yer almıştı. 2019'da ise her iki takım da Dörtlü Final organizasyonunda oynayamaya hak kazanmıştı.



2017'de Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşırken, 2021 ve 2022'de de Anadolu Efes kupayı müzesine götürmüştü. Ligde 2019-2020 sezonu ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmişti.











