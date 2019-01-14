iddaa, THY EuroLeague'in şampiyonluk oranlarını güncelledi. Listeye göre 18 maçta 16 galibiyet alan lider Fenerbahçe Beko, 2.60 ile favori haline geldi. Bir önceki favori CSKA Moskova, arka arkaya gelen mağlubiyetlerle 3.10 orana yükseldi ve listede bir basamak geriledi. Fenerbahçe'yi takibini sürdüren Real Madrid ise 3.25 ile üçüncü sırada gösterildi.
EuroLeague'de flaş bir sezon geçiren Anadolu Efes, 12.00 oran ile dördüncü sırayı Olympiakos ile paylaştı.
Bilyoner.com'dan THY EuroLeague şampiyonluğu için uzun vadeli bahis oynayanların %55'i CSKA Moskova'yı tercih etti. Fenerbahçe, yüzde 21 ile ikinci tercih olurken, Real Madrid ise %10 ile tercih edildi.
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İşte iddaa risk yönetiminin EuroLeague şampiyonluk oranları
2.60 Fenerbahçe Beko
3.10 CSKA Moskova
3.25 Real Madrid
12.00 Anadolu Efes
12.00 Olympiakos
15.00 Barcelona
23.00 Baskonia
25.00 Milano
25.00 Panathinaikos
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EuroLeague'de flaş bir sezon geçiren Anadolu Efes, 12.00 oran ile dördüncü sırayı Olympiakos ile paylaştı.
Bilyoner.com'dan THY EuroLeague şampiyonluğu için uzun vadeli bahis oynayanların %55'i CSKA Moskova'yı tercih etti. Fenerbahçe, yüzde 21 ile ikinci tercih olurken, Real Madrid ise %10 ile tercih edildi.
ŞAMPİYONLUK ORANLARINA İDDAA OYNAMAK İÇİN HEMEN TIKLAYIN
İşte iddaa risk yönetiminin EuroLeague şampiyonluk oranları
2.60 Fenerbahçe Beko
3.10 CSKA Moskova
3.25 Real Madrid
12.00 Anadolu Efes
12.00 Olympiakos
15.00 Barcelona
23.00 Baskonia
25.00 Milano
25.00 Panathinaikos
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın