iddaa, THY EuroLeague'in şampiyonluk oranlarını güncelledi. Listeye göre 18 maçta 16 galibiyet alan lider Fenerbahçe Beko, 2.60 ile favori haline geldi. Bir önceki favori CSKA Moskova, arka arkaya gelen mağlubiyetlerle 3.10 orana yükseldi ve listede bir basamak geriledi. Fenerbahçe'yi takibini sürdüren Real Madrid ise 3.25 ile üçüncü sırada gösterildi.EuroLeague'de flaş bir sezon geçiren Anadolu Efes, 12.00 oran ile dördüncü sırayı Olympiakos ile paylaştı.THY EuroLeague şampiyonluğu için uzun vadeli bahis oynayanların %55'i CSKA Moskova'yı tercih etti. Fenerbahçe, yüzde 21 ile ikinci tercih olurken, Real Madrid ise %10 ile tercih edildi.2.60 Fenerbahçe Beko3.10 CSKA Moskova3.25 Real Madrid12.00 Anadolu Efes12.00 Olympiakos15.00 Barcelona23.00 Baskonia25.00 Milano25.00 Panathinaikos