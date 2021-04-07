THY EuroLeague'den flaş kararlar!

THY EuroLeague CEO'su Jordi Bertomeu, gelecek sezonlarda maç sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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THY EuroLeague'den flaş kararlar!
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07 Nisan 2021 10:40
THY EuroLeague CEO'su Jordi Bertomeu, ligin geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

İtalya'da konuşan Bertomeu, "Futbolda Şampiyonlar Ligi çok daha fazla maç oynanacak şekilde dizayn ediliyor. Bizim yolumuz da futboldaki Şampiyonlar Ligi gibi olacak." ifadelerini kullandı.

"2023/24'TE 16/18 TAKIM ORTAK OLACAK"

İspanyol yönetici, "Şimdiden 2023/24 sezonuna dek THY EuroLeague'de 16/18 takımla çok yıllık bir lisanslama anlaşması yapıyoruz ve onları da ligin sahibi yapmak istiyoruz." dedi.

"GELECEK SEZON 2 WILD-CARD VERECEĞİZ"

Gelecek sezon iki wild-card vereceklerini duyuran Bertomeu, "Bunlardan hiçbiri bir İtalyan takımına verilmeyecek." açıklamasını yaptı.

"SPOR SALONLARI, İSTİKRARIN ANAHTARI"

Bertomeu, "Spor salonları, ekonomik istikrarın en önemli anahtarı. Avrupa'daki spor salonlarının kabul edilebilir bir süre içerisinde yenileneceğine ve modernleşeceğine dair umutluyuz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



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