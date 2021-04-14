THY EuroLeague'de performans primleri dağıtıldı!

THY EuroLeague'de 2020/21 sezonunda mücadele edecek takımların elde ettikleri sıralama gelirleri belli oldu.



İsrail'den Sport5'in haberine göre; EuroLeague Yönetim Kurulu, gelirlerin yüzde 79'unun yayın hakları ve pazarlama anlaşmalarına, yüzde 21'ini ise spor başarılarına göre dağıtılacağı bir planı uygulamaya karar verdi.



EuroLeague'in ortağı olan 11 kulüp, kendi ülkelerindeki yayın anlaşmalarına göre dağıtacak. Bu nedenle kulüpler arasındaki gelirlerin değişim gösterdiği belirtildi. Gelirlerin yüzde 21'lik kısmı ise normal sezondaki son pozisyonlara göre bölünecek.



İşte THY EuroLeague'deki kulüplerin normal sezon başarılarına göre ödenen ücretler:



1. Barcelona: 1.5 milyon euro

2. CSKA Moskova: 850 bin euro

3. Anadolu Efes: 750 bin euro

4. Olimpia Milano: 650 bin euro

5. Bayern Münih: 600 bin euro

6. Real Madrid: 550 bin euro

7. Fenerbahçe Beko: 500 bin euro

8. Zenit St. Petersburg: 450 bin euro

9. Valencia Basket: 400 bin euro

10. Baskonia: 350 bin euro

11. Zalgiris: 300 bin euro

12. Olympiakos: 250 bin euro

13. Maccabi Tel Aviv: 200 bin euro

14. ASVEL: 150 bin euro



15-18. sıradaki takımlar performans primlerinden ücret almaya hak kazanamadı.



