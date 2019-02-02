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THY EuroLeague'de kara hafta!

Türk takımları Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Tekfen, ligin 21. haftasını mağlubiyetle kapadı

Kaynak: AA
THY EuroLeague'de kara hafta!
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02 Şubat 2019 14:26
THY EuroLeague'in 21. haftasının ardından Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.

Ligde yer alan Türk takımları Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Tekfen, 21. haftada galibiyet alamadı. 

Sarı-lacivertliler, konuk olduğu Almanya temsilcisi Bayern Münih'e iki uzatma sonucu 90-86 mağlup olmasına rağmen liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

Anadolu Efes ise Yunanistan deplasmanında Panathinaikos'a 88-75 yenilmesine rağmen 4. sıradaki yerini korudu.

Darüşşafaka Tekfen de konuk ettiği İspanya'nın Real Madrid ekibine 86-82 yenilerek son sıradan kurtulamadı. 

Sonuçlar

Khimki-Zalgiris: 74-64
Olympiakos-Barcelona Lassa: 55-76
Bayern Münih-Fenerbahçe Beko: 90-86
Baskonia-Maccabi FOX: 97-73
CSKA Moskova-Buducnost VOLI: 99-69
Darüşşafaka Tekfen-Real Madrid: 82-86
Panathinaikos-Anadolu Efes: 88-75
Herbalife Gran Canaria-AX Armani Exchange Olimpia Milan: 104-106

Puan durumu

 

Takımlar  O  G M  AS  YS  AV.  Puan
 1. Fenerbahçe Beko   21  18  3  1738  1545  193  39
 2. Real Madrid   21  17  4  1810  1603  207  38
 3. CSKA Moskova   21  16  5  1814  1684  130  37
 4. Anadolu Efes   21  13  8  1785  1691  94  34
 5. Barcelona Lassa    21  12  9  1632  1599  33  33
 6. Olympiakos   21  12  9  1647  1617  30  33
 7. Bayern Münih   21  11  10  1651  1671  -20  32
 8. Baskonia    21  10  11  1714   1680  34  31
 9. AX Armani Exchange Olimpia Milan   21  10  11  1816  1801  15   31
 10. Maccabi FOX    21  9  12  1679  1699  -20  30
 11. Panathinaikos  21  9  12  1627  1657  -30  30
 12. Khimki   21  8  13  1599  1641  -42  29
 13. Zalgiris    21  8  13  1604  1642  -38  29
 14. Herbalife Gran Canaria   21  6  15  1644  1821  -177  27
 15. Buducnost VOLI   21  6  15  1550  1759   -209  27
 16. Darüşşafaka Tekfen   21  3   18  1572  1772  -200  24
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