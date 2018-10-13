İşte 8 maçın özet görüntüleri:

THY EuroLeague'de 2018/19 sezonu oynanan 8 maçla açıldı.Anadolu Efes, deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih'i 90-71 yendi. Brock Motum 14, Shane Larkin 13, James Anderson da 12 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.Darüşşafaka, THY EuroLeague'in ilk haftasında deplasmanda Real Madrid'e 109-93 mağlup oldu. Ev sahibi takımda Anthony Randolph 16, Jeffery Taylor, Sergio Llull ve Fabien Causeur 13 sayıyla galibiyete katkıda bulunduTHY EuroLeague'de 2018-19 sezonunun açılış maçında Rus ekibi CSKA Moskova, İspanyol temsilcisi Barcelona'yı 95-75 mağlup etti.Panathinaikos taraftarı önünde Maccabi Tel Aviv'i konuk etti. Panathinaikos baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada Maccabi Tel Aviv'i 89-84 mağlup etmeyi başardı. Ev sahibi ekipte 20 sayı atan Matt Lojeski en skorer isim olmayı başardı. Maccai Tel Aviv'de ise 24 sayı atan Scottie Wilbekin en skorer isim oldu.Buducnost Voli Podgorica, Armani Olimpia Milano ile karşı karşıya geldi. Armani Olimpia Milano, deplasmanda oynamasına rağmen maçın başında sonuna üstünlüğünü korudu ve Buducnost'u 82-71 mağlup etmeyi başardı. Olimpia Milano'da 15 sayı atan Vladimir Micov ve 14 sayıyla oynayan Nemanja Nedovic galibiyette önemli rol oynadı.Olympiakos ile Khimki Moskova, Rusya'da karşı karşıya geldi. Olympiakos, deplasmanda Khimki'yi 87-66 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı. Yeni sezona farklı galibiyetle başlayan Yunan temsilcisinde 4 oyuncu çift haneli sayı atarken Zach Leday, karşılaşmayı 14 sayı ile bitirdi. Khimki Moskova'da ise Alexey Shved 34 sayı atarak maçın yıldızı oldu. Shved, takımının attığı toplam 66 sayının yarısından fazlasını kendi atmış oldu.Zalgiris Kaunas, Litvanya'da Baskonia'yı konuk etti. İspanyol temsilcisi Baskonia, Zalgiris'i deplasmanda 87-79 mağlup etmeyi başardı. Zalgiris Kaunas'ta 19 sayı atan Nate Wolters en skorer isim olurken, Baskonia'da Jayson Granger 15, Shavon Shields 14 sayıyla oynadı.Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında İspanyol ekibi Herbalife Gran Canaria'yı 97-72 yendi.