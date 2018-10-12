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THY EuroLeague'de ilk günün özetleri!

THY EuroLeague'de 2018/19 sezonunun ilk maçlarının tüm özet görüntüleri burada...

THY EuroLeague'de ilk günün özetleri!
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12 Ekim 2018 13:08
THY EuroLeague'de 2018/19 sezonu oynanan 4 maçla açıldı.

İşte o 4 maçın özet görüntüleri:

BAYERN MÜNİH 71-90 ANADOLU EFES 

Anadolu Efes, deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih'i 90-71 yendi. Brock Motum 14, Shane Larkin 13, James Anderson da 12 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. 



REAL MADRID 109-93 DARÜŞŞAFAKA TEKFEN 

Darüşşafaka, THY EuroLeague'in ilk haftasında deplasmanda Real Madrid'e 109-93 mağlup oldu. Ev sahibi takımda Anthony Randolph 16, Jeffery Taylor, Sergio Llull ve Fabien Causeur 13 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.



CSKA MOSKOVA 95-75 BARCELONA LASSA 

THY EuroLeague'de 2018-19 sezonunun açılış maçında Rus ekibi CSKA Moskova, İspanyol temsilcisi Barcelona'yı 95-75 mağlup etti.



PANATHINAIKOS OPAP 89-84 MACCABI FOX TEL AVIV
 Panathinaikos taraftarı önünde Maccabi Tel Aviv'i konuk etti. Panathinaikos baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada Maccabi Tel Aviv'i 89-84 mağlup etmeyi başardı. Ev sahibi ekipte 20 sayı atan Matt Lojeski en skorer isim olmayı başardı. Maccai Tel Aviv'de ise 24 sayı atan Scottie Wilbekin en skorer isim oldu.

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