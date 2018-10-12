THY EuroLeague'de 2018/19 sezonu oynanan 4 maçla açıldı.
İşte o 4 maçın özet görüntüleri:
BAYERN MÜNİH 71-90 ANADOLU EFES
Anadolu Efes, deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih'i 90-71 yendi. Brock Motum 14, Shane Larkin 13, James Anderson da 12 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
REAL MADRID 109-93 DARÜŞŞAFAKA TEKFEN
Darüşşafaka, THY EuroLeague'in ilk haftasında deplasmanda Real Madrid'e 109-93 mağlup oldu. Ev sahibi takımda Anthony Randolph 16, Jeffery Taylor, Sergio Llull ve Fabien Causeur 13 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
CSKA MOSKOVA 95-75 BARCELONA LASSA
THY EuroLeague'de 2018-19 sezonunun açılış maçında Rus ekibi CSKA Moskova, İspanyol temsilcisi Barcelona'yı 95-75 mağlup etti.
PANATHINAIKOS OPAP 89-84 MACCABI FOX TEL AVIV
Panathinaikos taraftarı önünde Maccabi Tel Aviv'i konuk etti. Panathinaikos baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada Maccabi Tel Aviv'i 89-84 mağlup etmeyi başardı. Ev sahibi ekipte 20 sayı atan Matt Lojeski en skorer isim olmayı başardı. Maccai Tel Aviv'de ise 24 sayı atan Scottie Wilbekin en skorer isim oldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
İşte o 4 maçın özet görüntüleri:
BAYERN MÜNİH 71-90 ANADOLU EFES
Anadolu Efes, deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih'i 90-71 yendi. Brock Motum 14, Shane Larkin 13, James Anderson da 12 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
REAL MADRID 109-93 DARÜŞŞAFAKA TEKFEN
Darüşşafaka, THY EuroLeague'in ilk haftasında deplasmanda Real Madrid'e 109-93 mağlup oldu. Ev sahibi takımda Anthony Randolph 16, Jeffery Taylor, Sergio Llull ve Fabien Causeur 13 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
CSKA MOSKOVA 95-75 BARCELONA LASSA
THY EuroLeague'de 2018-19 sezonunun açılış maçında Rus ekibi CSKA Moskova, İspanyol temsilcisi Barcelona'yı 95-75 mağlup etti.
PANATHINAIKOS OPAP 89-84 MACCABI FOX TEL AVIV
Panathinaikos taraftarı önünde Maccabi Tel Aviv'i konuk etti. Panathinaikos baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada Maccabi Tel Aviv'i 89-84 mağlup etmeyi başardı. Ev sahibi ekipte 20 sayı atan Matt Lojeski en skorer isim olmayı başardı. Maccai Tel Aviv'de ise 24 sayı atan Scottie Wilbekin en skorer isim oldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın