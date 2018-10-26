THY EuroLeague'de 4. maçlar Türk derbisi ile başladı ve birbirinden heyecanlı maçlar ile devam etti.
İşte THY EuroLeague'de oynanan maçların özetleri:
ANADOLU EFES 89-83 FENERBAHÇE
Anadolu Efes, müthiş bir ikinci devre performansı sergilediği maçta Fenerbahçe'yi 89-83 mağlup ederek Sarı-Lacivertli ekibe bu sezon EuroLeague'deki ilk yenilgisini tattırdı.
ARMANI EXCHANGE MILANI 81- 80 KHIMKI MOSKOVA
günün çekişmeli maçında Olimpia Milano, Khimki Moskova'yı evinde 1 sayı farkla geçmeyi başardı ve 4. maçında 3. galibiyetini aldı. Khimki ise henüz galibiyetle tanışamadı.
OLYMPIACOS 88-80 MACCABI TEL AVIV
Olympiacos, Milano şoku sonrası Scottie Wilbekin'den yoksun Maccabi Tel Aviv'i ülkesine eli boş gönderdi.
REAL MADRID 89-55 BUDUCNOST VOLI
Haftaya namağlup giren son şampiyon Real Madrid, Buducnost Voli'yi antrenman temposunda bir maçla rahat mağlup etti.
BAYERN MÜNİH 77-71 BASKONIA
Bayern Münih, Panathinaikos'un ardından evinde Baskonia'yı da mağlup ederek önemli bir galibiyete daha imza attı.
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İşte THY EuroLeague'de oynanan maçların özetleri:
ANADOLU EFES 89-83 FENERBAHÇE
Anadolu Efes, müthiş bir ikinci devre performansı sergilediği maçta Fenerbahçe'yi 89-83 mağlup ederek Sarı-Lacivertli ekibe bu sezon EuroLeague'deki ilk yenilgisini tattırdı.
ARMANI EXCHANGE MILANI 81- 80 KHIMKI MOSKOVA
günün çekişmeli maçında Olimpia Milano, Khimki Moskova'yı evinde 1 sayı farkla geçmeyi başardı ve 4. maçında 3. galibiyetini aldı. Khimki ise henüz galibiyetle tanışamadı.
OLYMPIACOS 88-80 MACCABI TEL AVIV
Olympiacos, Milano şoku sonrası Scottie Wilbekin'den yoksun Maccabi Tel Aviv'i ülkesine eli boş gönderdi.
REAL MADRID 89-55 BUDUCNOST VOLI
Haftaya namağlup giren son şampiyon Real Madrid, Buducnost Voli'yi antrenman temposunda bir maçla rahat mağlup etti.
BAYERN MÜNİH 77-71 BASKONIA
Bayern Münih, Panathinaikos'un ardından evinde Baskonia'yı da mağlup ederek önemli bir galibiyete daha imza attı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın