ANADOLU EFES 89-83 FENERBAHÇE

ARMANI EXCHANGE MILANI 81- 80 KHIMKI MOSKOVA

OLYMPIACOS 88-80 MACCABI TEL AVIV

REAL MADRID 89-55 BUDUCNOST VOLI

BAYERN MÜNİH 77-71 BASKONIA

THY EuroLeague'de 4. maçlar Türk derbisi ile başladı ve birbirinden heyecanlı maçlar ile devam etti.Anadolu Efes, müthiş bir ikinci devre performansı sergilediği maçta Fenerbahçe'yi 89-83 mağlup ederek Sarı-Lacivertli ekibe bu sezon EuroLeague'deki ilk yenilgisini tattırdı.günün çekişmeli maçında Olimpia Milano, Khimki Moskova'yı evinde 1 sayı farkla geçmeyi başardı ve 4. maçında 3. galibiyetini aldı. Khimki ise henüz galibiyetle tanışamadı.Olympiacos, Milano şoku sonrası Scottie Wilbekin'den yoksun Maccabi Tel Aviv'i ülkesine eli boş gönderdi.Haftaya namağlup giren son şampiyon Real Madrid, Buducnost Voli'yi antrenman temposunda bir maçla rahat mağlup etti.Bayern Münih, Panathinaikos'un ardından evinde Baskonia'yı da mağlup ederek önemli bir galibiyete daha imza attı.