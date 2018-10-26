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THY EuroLeague'de 4. haftanın özetleri!

THY EuroLeague'in 4. haftası Türk derbisi heyecanına sahne oldu. İşte gecenin 5 maçından özet görüntüler...

THY EuroLeague'de 4. haftanın özetleri!
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26 Ekim 2018 11:12
THY EuroLeague'de 4. maçlar Türk derbisi ile başladı ve birbirinden heyecanlı maçlar ile devam etti.

İşte THY EuroLeague'de oynanan maçların özetleri:

ANADOLU EFES 89-83 FENERBAHÇE

Anadolu Efes, müthiş bir ikinci devre performansı sergilediği maçta Fenerbahçe'yi 89-83 mağlup ederek Sarı-Lacivertli ekibe bu sezon EuroLeague'deki ilk yenilgisini tattırdı.

ARMANI EXCHANGE MILANI 81- 80 KHIMKI MOSKOVA

günün çekişmeli maçında Olimpia Milano, Khimki Moskova'yı evinde 1 sayı farkla geçmeyi başardı ve 4. maçında 3. galibiyetini aldı. Khimki ise henüz galibiyetle tanışamadı.

OLYMPIACOS 88-80 MACCABI TEL AVIV

Olympiacos, Milano şoku sonrası Scottie Wilbekin'den yoksun Maccabi Tel Aviv'i ülkesine eli boş gönderdi.

REAL MADRID 89-55 BUDUCNOST VOLI

Haftaya namağlup giren son şampiyon Real Madrid, Buducnost Voli'yi antrenman temposunda bir maçla rahat mağlup etti.

BAYERN MÜNİH 77-71 BASKONIA

Bayern Münih, Panathinaikos'un ardından evinde Baskonia'yı da mağlup ederek önemli bir galibiyete daha imza attı.

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