THY EuroLeague'de 25. hafta başlıyor

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 25. hafta maçlarıyla devam edecek.



Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında 18 Şubat Perşembe ve 19 Şubat Cuma günü 8 karşılaşma yapılacak.



Ligde 13 galibiyetle 8. sırada yer alan Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 18 Şubat Perşembe saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak.



Üst üste 9 maçtır kazanan ve 14 galibiyetle 6. sırada bulunan Fenerbahçe Beko ise cuma günü Almanya ekibi ALBA Berlin'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliğinde yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak.



Öte yandan, bugün oynanması planlanan Zenit-Panathinaikos (6. hafta maçı) ve 19 Şubat'taki CSKA Moskova-Panathinaikos (25. hafta maçı) müsabakaları, Yunanistan temsilcisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.



Program



THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:



18 Şubat Perşembe:



20.00 Khimki (Rusya) - TD Systems Baskonia (İspanya)

20.30 Anadolu Efes - Olympiakos (Yunanistan)

22.45 AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Maccabi Playtika (İsrail)

23.00 Barcelona (İspanya) - Zalgiris (Litvanya)



19 Şubat Cuma:



20.45 Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin (Almanya)

22.45 ASVEL (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)

22.45 Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Zenit (Rusya)

23.00 Valencia (İspanya) - Real Madrid (İspanya)



