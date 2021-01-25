THY EuroLeague'de 22. hafta programı

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 22. hafta maçlarıyla devam edecek.



Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında 26 Ocak Salı ve 27 Ocak Çarşamba günü 9 karşılaşma yapılacak.



Ligde 11 galibiyetle 8. sırada yer alan Anadolu Efes, salı günü Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını konuk edecek. İki takım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.00'da karşılaşacak.



Peş peşe 6 maçtır kazanan ve 11 galibiyetle 11. basamakta bulunan Fenerbahçe Beko ise yarın sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika ile mücadele edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliğinde yapılacak maç, saat 21.00'de başlayacak.



- Program



THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:



26 Ocak Salı:



19.00 Anadolu Efes - Kızılyıldız mts (Sırbistan)



20.00 Khimki (Rusya) - Bayern Münih (Almanya)



21.00 Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika (İsrail)



22.45 AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan)



23.00 Barcelona (İspanya) - Zenit (Rusya)



27 Ocak Çarşamba:



22.00 ALBA Berlin (Almanya) - CSKA Moskova (Rusya)



22.45 ASVEL (Fransa) - TD Systems Baskonia (İspanya)



23.00 Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan)



23.00 Valencia (İspanya) - Zalgiris (Litvanya)



