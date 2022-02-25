THY EuroLeague, Rusya kararına hazırlanıyor!

THY EuroLeague yönetimi, mücadele eden 3 Rus takımı CSKA Moskova, Zenit St. Petersburg ve UNICS Kazan'ın iç saha maçlarını tarafsız sahada oynatma kararını verecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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THY EuroLeague, Rusya kararına hazırlanıyor!
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25 Şubat 2022 13:11
THY EuroLeague yönetimi, acil toplantı öncesi 3 Rus kulübünün maçlarını tarafsız sahada oynatmaya hazırlanıyor.

Litvanyalı gazeteci Donatas Urbonas'ın haberine göre; çeşitli EuroLeague kulüpleri radikal kararlar istese de EuroLeague, spor ve siyaseti birbirinden ayrımak istiyor. Buna göre, EuroLeague CEO'su Jordi Bertomeu CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit St. Petersburg'un sezonunda geride kalan iç saha maçlarını tarafsız bir sahada oynatacak.

TÜRK TAKIMLARININ RUSYA DEPLASMANLARI

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 33. haftasında UNICS Kazan'a konuk olacaktı.

Anadolu Efes ise Rus takımlarıyla deplasmandaki maçlarını oynadı.

RUS KULÜPLERİNİN MAÇLARI ERTELENDİ

THY EuroLeague yönetimi, bu hafta 3 Rus kulübünün oynayacağı maçları erteledi.

THY EuroLeague'den yapılan açıklamada CSKA Moskova'nın Bayern Münih ile, Zenit St. Petersburg'un Barcelona ile, UNICS Kazan'ın Baskonia ile oynayacağı maçların ertelendiğini duyurdu.

TONY PARKER: "RUSYA'YA GİTMEYECEĞİZ"

ASVEL Başkanı Tony Parker, yaptığı açıklamada "Rusya'ya gitmeyeceğiz. Oyuncularıma ve teknik ekibe bunu ilettim. Hiçbir şekilde Rusya deplasmanına seyahatimiz olmayacak. Bu spordan da öte. Yaşananları kabul etmiyoruz. Tüm değerlerimize aykırı bir durum söz konusu. EuroLeague takımlarının Rusya'ya gitmesi kesinlikle söz konusu dahi edilemez." dedi.

ZALGIRIS: "RUS KULÜPLERİYLE MAÇ YAPMAYIN"

THY EuroLeague'in ortaklarından Litvanya kulübü Zalgiris Kaunas, Rus takımlarına karşı en şiddetli tepkiyi ortaya koyan takım oldu.

Zalgiris Kunas, THY EuroLeague'de CSKA Moskova ile 25 Mart'ta, Zenit St. Petersburg ile 8 Nisan'da karşılaşacaktı. Zalgiris kululübünden yapılan açıklamada "Ukrayna'daki Rus askeri güçlerinin saldırısına ve işgaline gösterdiğimiz tepki olark" ibaresi dikkat çekti.

Zalgiris Kunas Genel Menajeri Paulius Motiejunas, "EuroLeague ile son gelişmeler üzerine bir toplantı ayarladık. EuroLeague, tüm konuları görüşecek olsa da böyle bir yanıtın çok yavaş olduğunu düşündük ve derhal bir karar aldık. Zalgiris Kaunas, iki normal sezon maçının oynanması gereken Rusya'ya gitmeyecek. EuroLeague'de mücadele eden tüm kulüplerle konuşacağız. Bizim boykotumuza katılmaları çağrısında bulunacağız. Sadece Rusya'da oynanacak maçları değil Rus takımları ile olan tüm maçları boykot etmelerini isteyeceğiz." açıklamasını yaptı.

Zalgiris Kaunas, Ukrayna'ya desteğini göstermek için sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğraflarına Ukrayna bayrağı da yerleştirdi.

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