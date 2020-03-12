THY EuroLeague, koronavirüs nedeniyle askıya alındı

Koronavirüs salgınından dolayı futbolda alınan iptal kararlarının ardından NBA de organizasyonu askıya aldı. THY EuroLeague de sezonun askıya alındığını açıkladı.Yoğun fiksür ve dolayısıyla seyehat sıklığından dolayı koronavirüs için "potansiyel tehlike" olan EuroLeague takımlarının "ligi durdurma" taleplerini değerlendirmeye aldığını açıklayan EuroLeague yönetimi, ikinci bir açıklama yapılana kadar maçların ertelendiğini duyurdu.THY EuroLeague kararından kısa bir süre önce Anadolu Efes, bu akşamki Valencia maçına saatler kala kampı iptal ederek oyuncuları evlerine yolladı.FIBA, 13 Mart'tan itibaren geçerli olacak şekilde, tüm organizasyonlarını durdurduğunu duyurdu. (Kadınlar EuroLeague, Basketbol Şampiyonlar Ligi, FIBA Europe Cup)Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Sompo Sigorta, TEKSÜT Bandırma BK, Türk Telekom; FIBA Avrupa Kupası'nda Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji, Kadınlar EuroLeague'de ise Fenerbahçe mücadele ediyor.Öte yandan Bu sezon THY EuroLeague'de Final Four'a ev sahipliği yapacak olan Lanxess Arena'da yapılacak tüm organizasyonlar, "koronavirüs tehlikesi nedeniyle" 11 Nisan'a kadar iptal edildi.Salon amiri, yaptığı açıklamada, "Ekonomik zarar çok büyük boyutta. 11 Nisan'a kadar tüm organizasyonlar iptal edildi." ifadelerini kullandı. Bir EuroLeague yetkilisi, konuya ilişkin olarak, "Köln Belediye Meclisi ile iletişim halindeyiz ve 11 Nisan'a kadar 1000 kişiden fazla insanın bir araya geleceği tüm organizasyonların iptal edildiği söylendi" diye konuştu.