THY EuroLeague'den Rusya toplantısı

THY EuroLeague takımları, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla ilgili görüşmek için bir toplantı yapacak.



Avrupa'nın en üst düzey basketbol organizasyonunda mücadele eden 18 kulüp, Rusya ve Ukrayna arasındaki durumla ilgili görüşmek için 25 Şubat günü çevrimiçi görüşecek.



THY EuroLeague'de CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit St. Petersburg olmak üzere 3 Rus kulübü mücadele ediyor.



İşte EuroLeague'den yapılan açıklama:



"Ukrayna'da meydana gelen olaylar ışığında EuroLeague, durumu yakından takip ediyor. EuroLeague yönetimi, ulusal ve uluslararası alınan kararları da takip ediyor.



EuroLeague'de takımların tamamı bir risk altında olmadıkça veya normal şartlar altında herhangi bir mücadelenin yapılmasını engelleyecek bir hükümet kararı alınmadıkça planlanan maçlar oynanmaya devam edecektir.



THY EuroLeague'e katılan 18 kulüp, olayların gidişatıyla ilgili görüşmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla 25 Şubat günü bir araya gelecek.



Maçların düzenini etkileyebilecek diğer gelişmeler, EuroLeague taraıfndan duyurulacaktır."



İLK TEPKİ BARCELONA'DAN: "RUSYA'YA GİTMİYORUZ"



THY EuroLeague'de üst üste Zenit St. Petersburg ve CSKA Moskova ile Rusya'da karşılaşacak olan Barcelona, Rusya'ya gitmeme kararı aldı.



İşte Barcelona'nın açıklaması:



"Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaşın ardından Barcelona'nın St. Petersburg'a gitmeme kararı aldığını kamuoyuna bildiririz.



Taraflarla ilgili çeşitli toplantılar planlandı ve önümüzdeki birkaç saat içerisinde bir karar verilecek."





İLGİLİ VİDEO