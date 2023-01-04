THY EuroLeague'den Kızılyıldız'a ceza

Basketbol THY EuroLeague, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 28 Şubat'ta kadar yeni oyuncu ve antrenör kaydetme yasağı ve 25 bin avro para cezası verdi.



Yapılan açıklamada, "Avrupa Ligi'nin bağımsız bir düzenleyici kurumu olan finans paneli, finansal istikrar ve adil oyun yönetmeliklerini ciddi şekilde ihlal ettiği için Kızılyıldız'a 28 Şubat'ta kadar yeni oyuncu ve antrenör kaydetme yasağı ve 25 bin avro para cezasından oluşan bir yaptırım uyguladı." denildi.



Kızılyıldız, THY EuroLeague'de 8 galibiyet, 8 mağlubiyetle 10. sırada yer alıyor.





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