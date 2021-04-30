THY EuroLeague'den Jan Vesely'e ceza

THY EuroLeague yönetimi, Fenerbahçe'nin CSKA Moskova'ya karşı oynadığı serinin 3. maçındaki hareketleri nedeniyle Jan Vesely'e para cezası verdi.
Euroleague'den yapılan açıklamada, Jan Vesely'e 4500 euro para cezasının verilmesinin nedeninin 'Hakem ekibina karşı saygısızlık eylemleri' olması gösterildi.
Jan Vesely, Fenerbahçe'nin kaybettiği maçta bir faul kararına itiraz ettikten sonra teknik faul alarak 5 faulle oyun dışı kalmış, ardından itirazları devam edince soyunma odasına gönderilmişti.
Euroleague'den yapılan açıklamada, Jan Vesely'e 4500 euro para cezasının verilmesinin nedeninin 'Hakem ekibina karşı saygısızlık eylemleri' olması gösterildi.
Jan Vesely, Fenerbahçe'nin kaybettiği maçta bir faul kararına itiraz ettikten sonra teknik faul alarak 5 faulle oyun dışı kalmış, ardından itirazları devam edince soyunma odasına gönderilmişti.