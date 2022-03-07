THY EuroLeague'den Fenerbahçe'yi sarsan karar!

THY EuroLeague'de yapılan oylama sonucunda, Rus takımlarıyla oynanan maçların geçersiz sayılması kararı çıktı. Rus takımlarına karşı 3 maçta 3 galibiyet alan Fenerbahçe Beko, playoff potası dışında kaldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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THY EuroLeague'den Fenerbahçe'yi sarsan karar!
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07 Mart 2022 23:06
THY EuroLeague, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası Rus kulüpleriyle ilgili kesin kararını aldı.

EuroLeague'de yapılan oylama sonrası Rus kulüplerinin oynadığı hiçbir maç sayılmadı. Oynanan maçların sayılması ve sezon sonunda galibiyet yüzdesine göre sıralama oluşması için 6 kulüp, Rus takımlarının maçlarının sayılmaması için 7 kulüp oy verdi.

Bu karardan en çok etkilenen ise Rus takımlarına karşı oynadığı 3 maçın 3'ünü de kazanan Fenerbahçe Beko oldu.

Alınan bu karar sonrası Fenerbahçe Beko playoff potası dışında kaldı. Anadolu Efes ise 5. sıraya yükseldi.

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