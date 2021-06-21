THY EuroLeague'de yılın başantrenörü Ergin Ataman!

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY EuroLeague başantrenörleri tarafından 'Yılın Başantrenörü' seçildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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THY EuroLeague'de yılın başantrenörü Ergin Ataman!
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21 Haziran 2021 18:19
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY EuroLeague'de yılın başantrenörü ödülünün sahibi oldu.

THY EuroLeague'den yapılan açıklamada; Anadolu Efes'in tarihinde ilk kez kazandığı Avrupa şampiyonluğuna liderlik yapan Ergin Ataman'ı yine başantrenörer 'Yılın Başantrenörü' seçildi.

Ataman, 18 birincilik oyunun 12'sini aldı. İkinci sırada Bayern Münih'ten Andrea Trinchieri, üçüncü sırada Armani Milan'dan Ettore Messina, dördüncü sırada Barcelona'dan Sarunas Jasikevicius yer aldı.

THY EuroLeague'de sezonun en iyi oyuncusu ve dörtlü finallerin en iyi oyuncusu da Anadolu Efes'ten Ergin Ataman seçilmişti.


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