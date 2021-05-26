THY EuroLeague'de MVP Vasilije Micic!

THY EuroLeague'de 2020/21 sezonu MVP'si Anadolu Efes'ten Vasilije Micic oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
THY EuroLeague'de MVP Vasilije Micic!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mayıs 2021 14:09
THY EuroLeague'de 2020-21 normal sezonunun MVP'si Anadolu Efes'ten Vasilije Micic oldu.

EuroLeague'de sezonun En Değerli Oyuncu Ödülü, temsilcilerimizden Anadolu Efes'in yıldızı Vasilje Micic'e gitti. Taraftarlar, medya mensupları ve ilk kez başantrenörler ile kaptanların yer aldığı oylama sonucunda Micic, bu büyük ödülü kazanan isim oldu.

Micic, 16.3 sayı ortalaması ile bu alanda sezonu 4. sırada bitirirken 4.8 asist ile de bu alanda 9. sırayı aldı. İki istatistik alanında da ilk 10'da yer alan 3 oyuncudan biri olmayı başardı.

Verimlilik puanında da 17 ortalamayla kariyerinin en iyi sezonunu geride bıraktı.

EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.