THY EuroLeague'de haftanın MVP'si William Howard

THY EuroLeague'de haftanın en değerli oyuncusu William Howard oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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THY EuroLeague'de haftanın MVP'si William Howard
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27 Kasım 2021 16:53
ASVEL'in Fransız basketbolcusu William Howard, THY EuroLeague'de haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 12. hafta karşılaşmalarında 33 verimlilik puanına ulaşan Jones, kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Orta sahadan attığı son saniye üçlüğüyle ASVEL'in Monaco deplasmanından 85-84 galip ayrılmasını sağlayan Howard, maçı 23 sayı, 10 ribaunt, 3 top çalmayla tamamladı.


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