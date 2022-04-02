THY Euroleague'de haftanın MVP'si Shane Larkin!

Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin, Alba Berlin önünde gösterdiği müthiş performansın ödülünü haftanın, MVP'si seçilerek aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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THY Euroleague'de haftanın MVP'si Shane Larkin!
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02 Nisan 2022 17:50
Anadolu Efes'in ABD asıllı Türk basketbolcusu Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 33. hafta karşılaşmalarında 35 verimlilik puanına ulaşan Larkin, bu sezon 3'üncü, kariyerinde ise 14. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Larkin, Anadolu Efes'in sahasında 87-77 kazandığı ALBA Berlin maçında 28 sayı, 8 asist, 5 ribaunt ve 4 top çalmayla oynadı.

 

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