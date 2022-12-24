THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Keenan Evans

Litvanya'nın Zalgiris takımında forma giyen ABD'li basketbolcu Keenan Evans, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.



Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 15. hafta karşılaşmalarında 39 verimlilik puanına ulaşan Evans, kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.



Zalgiris'in konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 75-67 yendiği maçta, ikilik atışlarda 6'da 6 olmak üzere 32 sayı bulan 26 yaşındaki oyuncu, takımına 4'er asist ve ribaunt, 2 top çalmalık katkı da sağladı. (Fotoğraf: Zalgiris/twitter)



