THY Euroleague'de haftanın MVP'si Darius Thompson oldu

THY EuroLeague'de 33. haftanın MVP'si, Baskonia forması giyen Darius Thompson oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; euroleague.net
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THY Euroleague'de haftanın MVP'si Darius Thompson oldu
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08 Nisan 2023 16:55
İspanyol ekibi Cazoo Baskonia'nın ABD'li basketbolcusu Darius Thompson, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 33. hafta karşılaşmalarında 36 verimlilik puanına ulaşan Thompson, bu sezon ikinci kez haftanın MVP'si unvanına layık görüldü.

27 yaşındaki Thompson, sahalarında ASVEL'i 120-100 yendikleri maçta, 23 sayı, 4 ribaunt, 12 asist, 3 top çalmayla oynamıştı.

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