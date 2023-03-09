THY Euroleague'de haftanın MVP'si Dante Exum

THY Euroleague'de 27. haftanın MVP'si, Partizan forması giyen Dante Exum oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; euroleague.net
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THY Euroleague'de haftanın MVP'si Dante Exum
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09 Mart 2023 18:35
Sırbistan ekibi Partizan'ın Avustralyalı basketbolcusu Dante Exum, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 27. hafta karşılaşmalarında 33 verimlilik puanına ulaşan Exum, kariyerinde ikinci kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

27 yaşındaki Exum, Partizan'ın deplasmanda İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı 88-79 yendiği maçta 17 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve 3 top çalmalık performans sergiledi.

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