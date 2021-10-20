THY EuroLeague'de 'gizli' kriz: FIBA'ya geçiş tehdidi

THY EuroLeague'de 'gizli' bir kriz yaşanıyor.



Marca'nın haberine göre; bazı kulüpler, EuroLeague yönetimini FIBA Şampiyonlar Ligi'n geçmekle tehdit ediyor.



Avrupa'nın şu an en üst düzey basketbol organizasyonu durumunda olan ve merkezi Barcelona'da olan EuroLeague'de CEO Jordi Bertomeu'nun olası ayrılığının tartışıldığı toplantıda, ligin de geleceği belirsizleşti. Bertomeu'ya destek veren sadece 4 kulüp olduğu ve bu kulüplerin Fenerbahçe, Real Madrid, Barcelona ve Baskonia olduğu kaydedildi.



OYLAMA KRİTİK OLACAK



Önümüzdeki iki hafta içerisinde Bertomeu'nun kaderini belirleyecek bir toplantının da yapılacağı ve toplantıda yapılacak oylamanın kritik olacağı da vurgulandı.



GELİR PAYLAŞIMI DA SORUN



Mevcut CEO Jordi Bertomeu'nun görevden ayrılması, EuroLeague kulüplerinin masasındaki tek problem değil. Ayrıca, bazı üyelerin ödüllerinin ekonomik miktarının daha yüksek olduğunu belirterek FIBA'ya geri dönüş önerisini de masaya koydu.



EuroLeague'in sahibi olan 13 takım, arasında gelirlerin düşüşüyle birlikte paylaşımı da fikir ayrılığına yol açtı.





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